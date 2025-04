Sarà Anaune - Calisio la finale di Coppa Dao Conad

Battute nettamente Vipo Trento e Arco. La sfida conclusiva a maggio al Briamasco.

Saranno Anaune e Calisio a giocarsi a maggio la finale della terza edizione della Coppa Dao Conad, manifestazione alla quale prendono parte tutte le oltre novanta squadre dilettantistiche della provincia, dall'Eccellenza alla Seconda categoria. Si sono giocate ieri le due semifinali e l'esito è stato piuttosto netto in entrambe.

A Cles l'Anaune ha travolto con un secco 4-0 la Vipo Trento campione uscente, realizzando due gol per tempo e approfittando al meglio della scelta dei collinari di rinunciare a buona parte dei titolari, preservati in vista del match salvezza di campionato contro il Brixen. A segno in apertura Voltasio su rigore e alla mezz'ora Ferreira. Nella ripresa Pinamonti e ancora Ferreira arrotondavano il punteggio per i gialloblù di Morano, in finale per il secondo anno di fila.

Altrettanto convincente il successo del Calisio Calcio che ad Arco ha superato 3-1 i padroni di casa recuperando l'iniziale svantaggio di Jano con Bonmassar. Poi è stato Niccolò Zeni a firmare il 2-1 mentre in chiusura di frazione Troncon ha archiviato la contesa portando i grigiorossi all'ultimo atto della competizione.

La finale se la giocheranno dunque per la prima volta due formazioni di categoria diversa; match che verrà disputato allo stadio Briamasco di Trento il 14 o 21 maggio, comunque di mercoledì visto che il campionato di Promozione si protrarrà per tutto il mese.