Coppa Dao Conad: serata di semifinali a Cles ed Arco

Penultimo atto stasera della manifestazione: Anaune-Vipo Trento alle 20 e Arco-Calisio alle 20,30 in campo a giocarsi la finale. Rivedibile la scelta della data

E' il momento delle semifinali nella Coppa Trentino Dao Conad, competizione che nell'arco di una stagione mette a confronto le oltre novanta società calcistiche del mondo dilettantistico provinciale.

Il sorteggio della scorsa settimana ha decretato in Anaune - Vipo Trento e Arco - Calisio i due match che stasera daranno accesso alla finale del prossimo maggio, sfide tra compagini della stessa categoria dimodoché a disputarsi il trofeo saranno poi una rappresentante dell'Eccellenza e una della Promozione.

A Cles alle ore 20 si replicherà dunque quella che fu la finale del 2024, vinta dalla Vipo Trento grazie ad un gol di Orsega nei minuti di recupero. Inutile dire che entrambe le squadre giungono a quest'appuntamento condizionate dal campionato che è entrato nella stretta decisiva e non permette distrazioni. L'Anaune è reduce dalla sconfitta interna di domenica contro il Comano Fiavé, inciampo che ha complicato il percorso verso una serena riconferma in categoria, a maggior ragione considerando che nel prossimo turno dovrà recarsi a San Paolo con la necessità impellente di raccogliere punti. Identico discorso per i trentini che dopo il fresco pareggio di Riva sono attesi domenica dal faccia a faccia col Brixen, una sorta di spareggio salvezza.

Inevitabile insomma che ambedue stasera pensino solo parzialmente alla Coppa badando a risparmiare quanto più possibile energie e uomini per gli impegni di campionato; al riguardo c'è da domandarsi perché in Federazione non abbiano fatto caso a queste pesanti concomitanze e non abbiano scelto una data diversa per le semifinali, ad esempio il mercoledì successivo quando l'Eccellenza osserverà pure un turno di riposo. Tant'è, ne avrebbe guadagnato in regolarità il campionato ed in interesse la stessa Coppa Dao Conad ma ormai il latte è versato...

Ad Arco, teatro della seconda semifinale, si affronteranno invece alle 20,30 i locali e il Calisio, formazioni che per una diversa situazione di classifica non avranno retropensieri a disturbarle e potranno giocarsela fino in fondo. I due confronti stagionali in Promozione sono terminati a settembre col successo dell'Arco 2-1 e tre settimane fa con uno scoppiettante 2-2: l'incertezza regna quindi sovrana e la prospettiva di una finale al Briamasco intriga assai entrambe. Va ricordato che anche stasera come lungo tutta la competizione si giocherà in gara unica di 90 minuti senza tempi supplementari, con i calci di rigore a dirimere l'eventuale parità.

Il programma:

a Cles, ore 20 : ANAUNE VAL DI NON - VIPO TRENTO

ad Arco, ore 20,30 : ARCO 1895 - CALISIO CALCIO