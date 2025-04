Ravinense: esonerato Laratta, torna in panca Melone

La clamorosa decisione nella serata di ieri dopo le ultime prove non esaltanti in campionato

Tanto tuonò che piovve. Dopo il faticoso pareggio di domenica nel match interno contro l'Arco costatole il primo posto in classifica a vantaggio del Nago Torbole, la Ravinense (o Union Trento come gradisce farsi chiamare) ha deciso di cambiare guida tecnica: fuori Laratta e dentro Melone, che assommerà il ruolo di allenatore a quello che già ricopre di direttore generale.

La clamorosa novità è maturata nella serata di ieri e resa nota nel primo pomeriggio di oggi dal sito della Ravinense: i quattro punti nelle ultime quattro partite e la perdita del primato sono rimasti evidentemente indigesti in casa biancazzurra al punto di arrivare all'esonero di Nicola Laratta che su quella panchina sedeva dall'estate del 2021. Al suo posto, come informa il comunicato "la società ha chiesto a Marco Melone di guidare la squadra in qualità di allenatore", e sarà proprio il direttore generale a prendersi cura anche dell'aspetto tecnico fino al termine della corrente stagione. Poi si vedrà.

Il cerchio dunque si chiude con uno scenario che più d'uno aveva ventilato già da tempo considerate le enormi e mai minimizzate aspettative della società nonché la forte personalità e l'ambizione dei personaggi coinvolti. Una posizione diversa dal vertice della graduatoria avrebbe facilmente potuto provocare un terremoto negli assetti di partenza della prima squadra così è stato malgrado un rendimento tutt'altro che disastroso. Con 47 punti e +1 in media inglese, la "sfortuna" di Laratta è stata incappare in un Nago Torbole straordinario, capace di diventare campione d'inverno e di guidare ancora la fila con 48 punti e +4 in media inglese. Un exploit che ha minato la serenità dell'ambiente tanto da portare a questo ribaltone che, inizialmente, era stato catalogato come un "pesce d'aprile" data la coincidenza temporale. Non è così, e già stasera Melone dirigerà la seduta del martedì, con Oscar Demattè (ex mister della Vipo Trento quest'anno per qualche mese) come secondo allenatore.