La doppietta di Proch è da primo posto, Qela continua a segnare

Come ogni fine settimana, il campionato di Promozione ha emesso i suoi verdetti. Tre vittorie e ben cinque pareggi: questo il referto della ventiduesima giornata. Non sono mancati i colpi di scena, tra cui il tanto atteso sorpasso in vetta e l’insperato esito del derby della piana rotaliana. Di seguito, le tre prestazioni, individuali e corali, che hanno lasciato maggiormente la loro impronta nel turno appena conclusosi.

1. DAVIDE PROCH (Nago Torbole)

In un’annata poco fruttifera a livello di statistiche personali, non poteva trovare occasione migliore per tornare al gol e regalare altri tre pesantissimi punti ai suoi compagni dopo la gara del 2 marzo contro l’Avio, decisa proprio dal suo ultimo centro. Completata, e successivamente blindata, la rimonta iniziata da Forcinella ai danni dell’Alense, con la sua cruciale doppietta il terminale offensivo naghese certifica il sorpasso ai danni della capolista e la riconquista della prima posizione della propria compagine. Al terzo anno in maglia biancazzurra (dopo le precedenti esperienze), il veterano attaccante classe 1992 raddoppia così in una sola giornata il numero di timbri personali in stagione (tutti valsi i tre punti per la corazzata di mister Weidling), elevandolo a 4. Con le otto gare restanti da disputare, l’ex Arco è ancora in tempo per pareggiare le sette marcature messe a segno nello scorso campionato e – perché no? – superarle.

2. ROTALIANA

Si toglie finalmente di dosso l’opprimente basto delle precedenti sei sconfitte consecutive, seguite dal pareggio di Molveno e ritrova una vittoria che sembra un’oasi nel deserto, e che non arrivava da prima della fine del girone di andata, dall’ormai lontanissimo 23 novembre. Salgono dunque a quattro i punti conquistati dai biancocelesti in questa seconda parte di stagione in cui, grazie ai sette successi afferrati sul campo prima della sosta, gli uomini di mister Celia sono riusciti a mantenersi al di sopra della terzultima piazza. Con il 3 a 1 inflitto alla Garibaldina tra le mura amiche i biancazzurri possono tirare un sospiro di sollievo e, stanziati a quota 26 punti in classifica, galleggiano in una posizione tutto sommato ottima – tenendo conto della lunga stasi recente – a +7 dalla zona retrocessione e a sole quattro lunghezze dall’ottavo posto.

3. SHELDON QELA (Dro Cavedine)

Ancora una volta brilla particolarmente nel weekend, riconfermandosi uno dei giocatori più in forma di questa seconda parte di stagione. Con l’ennesima marcatura, la terza consecutiva nelle ultime tre partite, e l’assist per la rete di Luciano, l’ex Gardolo trascina i propri compagni contro il MolvenoSpor verso la terza vittoria consecutiva, declassata però a un pareggio dal rigore vincente di Tessaro allo scadere. Ammontano dunque a nove le reti stagionali dell’attaccante droato, di cui sei nel girone di ritorno, in cui il classe 2000 sembra aver definitivamente trovato la propria dimensione e non volersi fermare, per garantire altri punti alla sua compagine, oltre ai 13 a cui ha già contribuito con le sue reti dopo la sosta.

