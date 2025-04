Siamparelli e Pfitscher, gol a raffica. Sorpresona Brixen

La matematica sancisce: Stegona retrocesso in Promozione; la logica suggerisce: Maia Alta approdato in serie D. Sono queste le indicazioni uscite dalla giornata numero venticinque dell'Eccellenza regionale, turno che ha anche proposto alla ribalta una squadra data in crisi, il Brixen, capace di sgambettare a sorpresa la lanciatissima Virtus Bolzano e due attaccanti che hanno ritrovato continuità con la porta, l'argentino Siamparelli e il bassoatesino Pfitscher.

Questo dunque il podio settimanale dell'Eccellenza.

1. LUCAS SIAMPARELLI (Mori Santo Stefano)

Il ventottenne puntero argentino, alla sua seconda stagione italiana, non aveva fatto mirabilie nei primi mesi in casacca neroverde: otto gare e un solo gol, anche se decisivo nel derby col Rovereto. Nel 2025 ha però cambiato passo segnando con apprezzabile regolarità: quattro volte nelle ultime cinque uscite. Spettacolare, oltre che importante, la rete di domenica scorsa con la quale ha affossato il Parcines.

2. BRIXEN

Sarà stata la distrazione della Coppa Italia nazionale, sarà stata la lunga sequela di infortuni, fatto sta che i due pareggi e le tre sconfitte di marzo avevano scaraventato nelle sabbie mobili l'undici di Sullmann. Domenica, nell'impegno che si prospettava come proibitivo contro la Virtus Bolzano ecco il clamoroso riscatto: un successo firmato Wachtler che puntella la classifica e rilancia il morale.

3. ALEX PFITSCHER (Termeno)

Dopo un girone d'andata assolutamente sottotraccia è tornato a colpire con la consueta frequenza il bomber principe della categoria, l'attaccante da 65 gol negli ultimi tre campionati. La sua seconda doppietta stagionale, inflitta allo Stegona, lo spinge a quota 8 complessivi che forse non è roba per lui ma intanto lo issa da solo in vetta alla classifica cannonieri del ritorno con 6 centri.