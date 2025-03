Lavis, ora la retrocessione in Eccellenza è matematica

Sette giorni dopo la bella vittoria contro l’Adriese, deciso passo indietro oggi per il Lavis che esce sconfitto con un netto 4-1 dalla trasferta in casa del Real Calepina. I padroni di casa allenati da Espinal, più propositivi degli ospiti, hanno messo al sicuro il match già nella prima frazione, chiusa avanti per 3-0, Nella ripresa il Lavis ha tentato una reazione, accorciando il risultato con Ischia, ma poi ha dovuto alzare bandiera bianca dopo il quasi immediato quarto gol dei bianco-azzurri. La retrocessione in Eccellenza è quindi matematica: anche in caso di miracoloso raggiungimento del terzultimo posto, infatti, il distacco con la sest'ultima sarebbe di un'ampiezza tale da non prevedere la disputa del playout. Simone Ischia, a segno per i rossoblù

La prima rete giunge dopo dieci minuti grazie al graffio di Ekuban che raccoglie un suggerimento sull’out sinistro di D’Amuri e sfugge alle maglie della difesa Lavis, infilando poi in diagonale la sfera nell’angolo opposto. Nulla da fare per Trompedeller. Bergamaschi ancora pericolosi intorno al 20', prima su punizione di Zappa (alto) e poi su incornata di Orlandi ben neutralizzata dal numero uno ospite. Al 27' il Real Calepina trova il raddoppio: palla persa a centrocampo dal Lavis e ripartenza con Streche bravo a servire D’Amuri che con un bolide di destro ad incrociare gonfia nuovamente la rete. Nel finale di tempo l’arbitro Greco assegna un rigore ai padroni di casa, piuttosto severo, per un contatto sul vertice dell’area tra Ischia e Lussignoli. Dagli undici metri Ekuban è implacabile a firmare il 3-0 e trovare la doppietta di giornata.

Al rientro in campo ospiti meno rinunciatari ma il Real può agire di rimessa ed all’8' Tortelli spara alto da buona posizione. Il Lavis accorcia quattro minuti più tardi: su angolo dalla sinistra di Santuari Gabriel e dopo un batti e ribatti in area, Ischia riesce a trovare il gol della speranza con la sfera che tocca il montante di destro e varca la linea. Passano però solo 3 minuti ed il 4-1 del Real Calepina arriva grazie al preciso mancino di controbalzo di Paderno che si avventa su un rimpallo in area e mette il pallone nuovamente alle spalle di Trompedeller. Allo scadere buona chance per il Lavis al termine di un bello scambio Devigili-Omorogie, ma quest’ultimo mette fuori il diagonale a tu per tu con Giroletti.

Domenica prossima al Mario Lona arriverà il Portogruaro.

SSD REAL CALEPINA FC - US LAVIS ASD 4-1

RETI: 10’pt e 44’pt rig. Ekuban (R), 27’pt D’Amuri (R), 12’st Ischia (L), 15’st Paderno (R)

SSD REAL CALEPINA FC: Giroletti, Brero, Vallisa, Ekuban, Strechie (23’st Menegatti), D'Amuri, Lussignoli (20’st Musotti), Ruffini, Tosini (10’st Paderno), Orlandi (33’pt Tortelli), Zappa. Allenatore: Vinicio Espinal

US LAVIS ASD: Trompedeller, Ischia, Ruggiero (34’st Devigili), Santuari N. (26’st Ceccarini), Carella, Momodu (43’st Dalfovo), Santuari G., Paoli, Dalla Valle, Amorth (9’st Omoregie), Cantonati (30’st Balde). Allenatore: Giulio Santuari

ARBITRO: Andrea Augello (Agrigento)

ASSISTENTI: William Alberto Greco (Nichelino) e Roberto Cracchiolo (Palermo)

NOTE: ammoniti Santuari G. (L), Carella (L), Ischia (L), Paoli (L); angoli 8-6; recupero 3’+ 4’