A Mantova un altro scontro diretto per la salvezza

Il campionato si rimette in moto dopo la sosta per le nazionali e il calendario propone un’altra sfida di rilevante importanza nell’economia del campionato. Reduce dal pareggio interno ottenuto nel match contro la Carrarese, il Südtirol si appresta ad affrontare la trasferta del dodicesima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie BKT 2024-2025. I biancorossi saranno di scena allo Stadio Danilo Martelli per affrontare il Mantova nel pomeriggio di sabato 29 marzo. Calcio d’inizio alle ore 15.00.

La formazione guidata da mister Fabrizio Castori (alla panchina numero 559 in B), guarda con l’ormai acquista consapevolezza anche alla gara in terra virgiliana, che di fatto rappresenta l’ennesimo scontro diretto nella lunga, tortuosa e avvincente corsa verso il mantenimento della categoria. Dall’arrivo di mister Castori, i biancorossi hanno conquistato 21 punti in 14 giornate.

Meglio del Südtirol, nello stesso arco di stagione, solo la capolista Sassuolo (32 punti), poi Pisa e Catanzaro (26 punti), la Cremonese con 24 punti e lo Spezia a 22. Ovvero, le prime cinque della graduatoria. Un ruolino di marcia significativo, una preziosa accelerata, che ha portato la squadra all’undicesimo posto, con quattro punti di vantaggio sulla retrocessione diretta e due sulla zona playout, in una classifica che, a otto giornate dal termine, continua ad essere estremamente corta, con ben dieci squadre nel breve lasso di 5 punti e 11 nel giro di dieci lunghezze. Riduttivo dire che la posta in palio anche in questa occasione è molto, molto importante.

La compagine virgiliana, guidata da Davide Possanzini si trova a quota 30 punti (4 meno dell’FCS) in condominio con la Salernitana al penultimo posto. 20 punti i punti che la matricola Mantova ha conquistato di fronte al pubblico amico. I biancorossi lombardi provengono dallo stop per 3-1 subito a Pisa e da otto giornate senza vittorie (3 pareggi e 2 sconfitte). L’ultimo successo pieno risale al 18 gennaio scorso: 2-1 a Cittadella.

Nel Südtirol mancherà lo squalificato Praszelik, nel Mantova Paoletti.