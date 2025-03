Coppa Prima Categoria: la finale sarà Condinese-Telve

Telve e Condinese superano con il medesimo punteggio rispettivamente Porfido Albiano e Marco e staccano il pass per la finale della Coppa Casse Rurali Trentine di Prima Categoria, in programma il 7 maggio prossimo. Leonardo Butterini, autore del primo gol della Condinese (foto Condinese Calcio)

Nella sfida tra le due big del girone A andata in scena al Bettega di Condino, i canarini di mister Eccher trovano la rete della vittoria a tre minuti dal 90’ con Prandini, che realizza il calcio di rigore concesso per un fallo in area su Bianchi, subetranto nel finale di gara a Salim. I chiesani siglano così il gol del definitivo 2-1 e lo fanno in inferiorità numerica, dopo che Saidi aveva raggiunto anzitempo gli spogliatoi, espulso per doppia ammonizione al minuto 73.

Ad aprire le marcature, al 25’, era stato Leonardo Butterini, che aveva trovato la zampata vincente dopo un precedente tentativo di Saidi, ben assistito da Casella. Il Marco, che puntava a riscattare la sconfitta patita nella finale di Coppa del 2022 a Riva del Garda proprio contro i gialloblù chiesani, aveva trovato la rete del momentaneo 1-1 al 58’ con Pozza, giocatore che in questo periodo della stagione sta trovando la via del gol con eccezionale frequenza.

Il Telve vince in rimonta

Nell’altra semifinale, disputata a Telve, ad andare in vantaggio è il Porfido Albiano, che rompe il sostanziale equilibrio in campo al 31’ con Santuari, servito sulla destra con una bella palla filtrante, poi bravo ad accentrarsi e a trovare la stoccata vincente.

La ripresa è di marca telvana. Ferrari junior colpisce un palo di testa al 60’, mentre trova maggiore (al 75’) l’incornata di Zurlo, che ristabilisce la parità girando in rete la palla servitagli da Ferrai senior. Quando l’epilogo ai calci di rigore sembra ormai scritto, al 92’ arriva la rete della vittoria per il Telve, siglata da Stroppa.

I tabellini delle semifinali

CONDINESE – MARCO 2-1

RETI: 25' pt Butterini L. (C), 13' st Pozza (M), 42' st rig. Prandini (C)

CONDINESE: Fasolini, Butterini L., Nicolini, Berti, Rinaldi, Butterini D., Casella, Buco (46’ st Triberti), Donati (24’ st Prandini), Saidi, Salim (31’ st Bianchi). Allenatore: Eccher

MARCO: Cogoli, Rizzi, Slaifer, Gatti, Cobbinah, Bernardi, Pozza, Dulaj (25’ st Nicolodi), Manica, Tomasoni (12’ st Azzolini), Nuscis. Allenatore: Zoller

ARBITRO: Barozzi di Rovereto

NOTE: espulso Saidi (C) al 28’ st per doppia ammonizione

TELVE – PORFIDO ALBIANO 2-1

RETI: 31’ pt Santuari, 30’ st Zurlo, 47’ st Stroppa

TELVE: Minati, Boso, Caresia (22’ st Lippi), Dalsasso, Ropelato, Menguzzato, Vincic, D’Agostini, Zurlo (35’ st Stroppa), Ferrai sr, Ferrari jr. Allenatore: Dalsaso

PORFIDO ALBIANO: Iobstraibizer, Girardi S., Girardi T., Carlin, Rampanelli (19’ st Stolf), Bonfanti, Santuari, Ravanelli (36’ st Zancanella), Sulejmani (26’ st Ravelli), Micheli, Ivanenko (22’ st Rossi). Allenatore: Pittalis

ARBITRO: Santoprete di Trento