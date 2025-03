Il Trento Primavera impatta col Pontedera e avvicina i playoff

Vibrante 3-3 con la capolista grazie al gol di Spagnolli e alla doppietta di Puzic.

Buon pareggio per la Primavera del Trento nel confronto con la capolista Pontedera valido per la 20° giornata di campionato. A Melta di Gardolo è finita 3-3 dopo un match equilibrato e tirato fino all'ultimo secondo.

Vantaggio per i toscani che colpiscono a freddo dopo neppure un minuto di gioco con Mannucci grazie ad un mezzo regalo della retroguardia di casa. L'undici di Marco Girardi non si scompone e comincia a premere con insistenza crescente raggiungendo il pareggio alla mezz'ora con Spagnolli e passando anche avanti cinque minuti più tardi con Puzic.

Nella ripresa il Pontedera aumenta la pressione e raccoglie il 2-2 con Coviello al 10' sfruttando una grave incertezza della difesa gialloblù. La gara si complica al 20' quando una gran botta dal limite di Blè si insacca nel sette alla destra di Santer: 3-2 per la formazione ospite che si chiude a difesa del nuovo vantaggio concedendo poco alla pur veemente reazione trentina. Quando scocca il quarto minuto di recupero ecco che ancora Puzic trova però il varco giusto realizzando il meritato 3-3.

Il Trento incamera il punto che gli vale il settimo posto in classifica, ad una sola lunghezza da quella quinta piazza che significherebbe ammissione ai playoff. Un traguardo di prestigio che rimane alla portata, sempre che Festi e compagni riescano a fare bottino pieno nelle due restanti partite contro San Marino e Sestri Levante, rispettivamente decima e nona della fila.