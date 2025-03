La FeralpiSalò stende il Trento 2-0

La FeralpiSalò non fa sconti e con un gol per tempo stende i trentini. Nella trentatreesima giornata di Serie C Now, andata in scena allo Stadio Lino Turina, il Trento esce sconfitto 2-0 contro la FeralpiSalò. Decidono le reti siglate da Balestrero e da Di Molfetta.

La cronaca

Luca Tabbiani conferma il 4-3-3 con Barlocco a protezione dei pali e il quartetto difensivo composto da Di Cosmo, Falasco, Cappelletti e Maffei. In mezzo al campo agiscono Aucelli, Sangalli e Giannotti; in attacco Anastasia, Di Carmine e Disanto. Nei primi venti minuti le squadre si affrontano e si studiano. Al 20’ è Crespi a calciare verso lo specchio difeso da Barlocco con la sfera che si spegne alla sinistra dell’estremo difensore. Dieci minuti più tardi sono ancora i leoni del Garda a rendersi pericolosi e a trovare la rete del vantaggio, poi però annullata per fuorigioco, per la deviazione ravvicinata di Crespi. L’occasione scuote i padroni di casa, che sfiorano il gol poco dopo, fermati solo da due straordinarie parate di Barlocco che prima devia sulla traversa la conclusione di De Francesco e poi nega la gioia del gol a Crespi. Al 37’ l’estremo difensore gialloblù non può nulla e così la FeralpiSalò trova la rete del vantaggio con la conclusione dall’interno dell’area di Balestrero. Trascorrono tre giri di lancetta e l’autore del gol rinnova la propria sfida personale con Barlocco che stavolta para senza particolari problemi.

Nella ripresa il Trento entra in campo con un piglio più aggressivo e dopo sei minuti ci prova con Maffei dalla distanza, la cui conclusione termina alta sopra la traversa. Trascorrono altri due minuti e gli aquilotti arrivano al tiro con Rada. Nel miglior momento del Trento raddoppia la FeralpiSalò che sfrutta al meglio l’errore di Rada che perde palla in favore di Crespi, quest’ultimo bravo poi a trovare Di Molfetta che al 64’ indovina il pertugio giusto per battere Barlocco. Al 69’ si rivede in attacco la squadra di Tabbiani che arriva al tiro prima con la conclusione di Falasco e poi con quella di Peralta che però pecca di precisione. Continua il forcing degli aquilotti che al 74’ costruiscono una bella azione che termina con la conclusione di Petrovic che non trova gioia solamente per una grande risposta di Rinaldi. E così, dopo sei minuti di recupero, la sfida termina sul punteggio di 2-0 in favore dei padroni di casa. Nonostante la sconfitta, i gialloblù rimangono al quarto posto con cinquanta punti in coabitazione con AlbinoLeffe e Renate. Il prossimo impegno per il Trento sarà domenica 30 marzo alle ore 17.30 allo stadio Briamasco contro l’AlbinoLeffe.

Il tabellino

FERALPISASLÒ - TRENTO 2-0 (1-0)

RETI: 37’ pt Balestrero, 18’ st Di Molfetta

FERALPISALO’ (3-5-2): Rinaldi; Luciani (30’ st Brambilla), Pasini, Rizzo; Cabianca, Balestrero, De Francesco, Zennaro (36’ st Verzeletti), Giudici (13’ st Hergheligiu); Di Molfetta (36’ st Cavuoti), Crespi (30’ st Santini). Allenatore: Aimo Diana

TRENTO (4-3-3): Barlocco; Di Cosmo, Falasco, Cappelletti, Maffei; Sangalli (1’ st Rada), Aucelli, Giannotti (25’ st Accornero); Anastasia (9’ st Peralta), Di Carmine, Disanto (25’ st Petrovic). Allenatore: Luca Tabbiani

ARBITRO: Colonnino di Nola

ASSISTENTI: Vincenzo Abbinante di Bari e Sebastian Petrov di Roma1

QUARTO UFFICIALE: Marco Peletti di Crema

NOTE: Pomeriggio sereno. Campo in buone condizioni. Ammoniti: 16’pt Giudici, 28’pt Sangalli, 40’pt Di Molfetta, 47’pt Cappelletti, 15’pt Pasini. Recupero 2’+6’. Spettatori: 900 circa.

Le interviste

