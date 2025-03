Roncegno, sei giornate di squalifica a Shkelzen Mehmedi

Come ogni settimana, numerosi i provvedimenti disciplinari adottati sui campi trentini nelle varie categorie. Tra le ricorrenti, ordinarie squalifiche per recidività in ammonizione, ad attirare l’attenzione di questo turno di campionato è la sanzione comminata all’attaccante del Roncegno Shkelzen Mehmedi. Di seguito, l’elenco dei verdetti del Giudice Sportivo riguardo alle condotte che hanno suscitato i principali provvedimenti arbitrali del weekend.

ECCELLENZA

Nello scontro diretto di alta classifica con il Parcines, il Termeno dovrà fare a meno di Stefan Froetscher, Philipp Rabensteiner e Nils Mayr, fermati per recidività in ammonizione, mentre contro la Virtus Bolzano la ViPo Trento dovrà far fronte alla pesante assenza del suo trascinatore e fantasista Filippo Francescon. A sua volta, l’invischiato Comano Terme non potrà contare su Andrea Benamati e Adel Alouani, entrambi impossibilitati a calcare il terreno di gioco a causa della quinta ammonizione ricevuta, e su Claudio Gjoni, squalificato per una giornata perché – riportando le parole del Giudice Sportivo – «al termine della gara, nel tunnel degli spogliatoi, proferiva termini irrispettosi all'arbitro». Lontani dai campi, domenica, per recidività in ammonizione, anche Simone Faes (Anaune Val di Non), Matteo Trevisan(Levico Terme), Matteo Forti (Virtus Bolzano) e Stefano Dallavalle (Rovereto).

PROMOZIONE

A seguito della gara persa contro la Ravinense, questa domenica, contro la seconda della classe, la Garibaldina dovrà fare a meno dell’espulso Arouna Sissoko, e della guida da bordo campo di mister Antimo Buonanno, inibito (insieme al dirigente della società Nicola Volani) a svolgere ogni attività fino al 24 aprile. «Dopo aver protestato per una decisione dell'arbitro – si legge nel comunicato in riferimento alla condotta del mister giallorosso –, si rivolgeva nei confronti del medesimo con frasi ingiuriose ed irriguardose, cercava inoltre di avvicinarsi nei confronti dell'arbitro con fare minaccioso, però veniva trattenuto dai giocatori presenti in panchina; la condotta integra la violazione dell'art. 36, comma 1, lett. a) del CGS». Il Sacco San Giorgio non avrà a disposizione l’espulso Manuel Tokic, mentre la Ravinense dovrà sostituire il faro del proprio centrocampo, Gjergj Mici, e fare a meno di Massimiliano Gretter, entrambi assenti per recidività in ammonizione. Destinati alla stessa sorte, questo weekend, anche: Loris Salvaterra (Alense), Gabriele Bombardelli (Dro Cavedine), Sebastiano Benoni (Nago Torbole), Nicolò Berteotti (Aquila Trento) e Dennis Savoi (Fiemme).

PRIMA CATEGORIA

Squalificato per sei gare effettive, a seguito di quanto accaduto nel match contro il Telve, l’attaccante del Roncegno Shkelzen Mehmedi, il quale – come riportato dal Giudice Sportivo – « dopo essere stato ammonito all'esito di fallo di gioco, lanciava il pallone sulla testa di un calciatore avversario; conseguentemente espulso dal direttore di gara, si esprimeva nei confronti del medesimo con frasi irriguardose ed insultando veemente anche i giocatori avversari, anche spingendoli, tanto che veniva allontanato dai propri compagni di squadra dal campo di gioco; la condotta si pone in violazione con l'art. 36, comma 1, lett. a) e con l'art. 39, comma 1, del CGS».

Nel prossimo turno, assenti forzati per il Gardolo: Nicola Conci e Nicholas Trentini, mentre per il Pieve Di Bono: Amine Bayou e Giorgio Franceschetti. Impossibilitati a scendere in campo, per recidività in ammonizione, anche: Leonardo Osler (Altavalsugana), Riccardo Gatti (Marco), Simone Paolin (TNT Monte Peller), Nicolò Feller (Athesis), Federico Filippi (Ledrense), Federico Andreis (Monte Baldo), Leonardo Rizzardi (Predaia) e Gianmarco Fioroni (Tione). Infine, inibiliti a svolgere ogni attività fino al 27 marzo i rispettivi allenatori di Athesis e Predaia: Giuseppe Franco e Donato Bernhardt.

SECONDA CATEGORIA

Squalificati per due gare effettive i centrocampisti Manuel Cappelletti, del Calceranica, e Luca Laratta, del Mattarello per motivazioni simili. Il primo, come si legge nel comunicato del Giudice Sportivo, «dopo il termine dell'incontro, offendeva il direttore di gara»; mentre il secondo «a gara terminata, offendeva l'assistente di parte dell’arbitro».

GIOVANILI

Tra i vari provvedimenti disciplinari presi nel weekend di calcio giovanile, spicca la squalifica per cinque gare effettive comminata a Gabriel Gadler, del Roncegno, militante nel campionato Juniores Provinciale, il quale, come si può leggere sul comunicato, «a gioco fermo colpiva con una testata un giocatore della squadra avversaria, che cadeva a terra e subiva sanguinamento dalla gengiva».

