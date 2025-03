Anaune, Arco, Calisio e Vipo Tn approdano in semifinale

Borgo, Nago e Fiemme eliminate nei 90 minuti, Comano fuori ai rigori.

Sono Anaune, Vipo Trento, Arco e Calisio le quattro semifinaliste della Coppa Trentino Dao Conad. Due formazioni dunque di Eccellenza e altrettante di Promozione, scaturite nella serata di ieri al termine di quattro confronti vibranti e tirati.

A Riva del Garda l'Anaune ha prevalso col minimo scarto (1-0) sul Nago Torbole vicecapolista della Promozione grazie ad un gol siglato da Prantil dopo circa mezz'ora di gioco.

Più netta l'affermazione dell'Arco che sul campo amico ha battuto 3-0 il Borgo in virtù di un gran finale di gara nel quale ha segnato due reti in pochi secondi. Del giovane Livia (2006) nel primo tempo e allo scadere della ripresa i due gol cha hanno fatto la differenza, col rigore di Bozzi nel recupero ad arrotondare il punteggio.

Contrastata e sempre il bilico l'affermazione della Vipo Trento a Moena su un Fiemme mai domo: trentini avanti quasi subito con Stracchi, pareggio firmato da Boninsegna dopo una trentina di minuti. Nel secondo tempo Dellantonio consegna l'effimero vantaggio ai padroni di casa, raggiunti, superati e staccati dalla tripletta di Pecoraro subentrato dopo un'ora di gioco. Nel finale il gol di Savoi per un 4-3 che elimina il Fiemme tra gli applausi.

A Martignano non sono bastati i 90' di gioco per promuovere una fra Calisio e Comano Fiavè: il 2-2 siglato dai gol di Filippi e Goller per i padroni di casa e dai fratelli Gjoni per i termali ha rinviato la soluzione ai calci di rigore che hanno premiato infine il Calisio, più freddo e preciso dal dischetto.

Prossimo passo della manifestazione sarà il sorteggio che stabilirà gli accoppiamenti delle semifinali, da giocare anch'esse in gara unica.