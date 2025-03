Il Maia Alta vince il big-match e ipoteca la promozione in D

Nel recupero della sesta di ritorno i meranesi battono 3-1 il Parcines e volano a +9 in classifica

E' finito con il netto successo della capolista il confronto diretto fra prima e seconda dell'Eccellenza regionale. Un 3-1 che consegna al Maia Alta tre punti che hanno il significato della parola fine alla lotta per la promozione in serie D: il vantaggio in classifica dei meranesi è tornato infatti a nove punti sul Parcines e dieci sulla Virtus Bolzano, un margine che in sette giornate sarà quasi impossibile rimontare a scanso di clamorosi ribaltoni.

Il recupero del Lahn, giocato davanti ad un pubblico di almeno cinquecento persone, ha avuto un inizio col botto: non erano trascorsi due giri di lancette che Basile ha insaccato l'1-0 per il Parcines mettendo subito in ambasce i rumorosi tifosi di casa. L'undici di Toccoli non si è però scomposto raggiungendo il meritato pareggio già al 27' con Ghiotti. Sulle ali dell'entusiasmo ha trovato poco dopo anche il gol del vantaggio siglato da Timpone, sfiorando in un paio d'altre circostanze pure la rete che avrebbe chiuso il confronto. Dopo l'intervallo, controllata la sfuriata iniziale degli uomini di Lomi, il Maia Alta ha trovato la terza segnatura ancora con lo scatenato Ghiotti: gioco, partita e forse campionato con quasi due mesi d'anticipo.

