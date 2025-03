Quarti di finale in programma stasera

E' il momento dei quarti di finale per la Coppa Trentino Dao Conad, manifestazione cui hanno preso parte tutte le 96 squadre dilettantistiche della provincia. In corsa sono rimaste otto compagini, tre di Eccellenza (i campioni in carica della Vipo Trento, l'Anaune e il Comano Fiavé) e cinque di Promozione (Nago, Arco, Borgo, Calisio, Fiemme).

Questo il programma di stasera:

a Riva del Garda campo 2 giugno, ore 20 NAGO TORBOLE - ANAUNE

a Moena, campo C. Benatti, ore 20 FIEMME - VIPO TRENTO

a Martignano, sintetico, ore 20,30 CALISIO - COMANO TERME FIAVE'

ad Arco via Pomerio, campo B, ore 20,30 ARCO - BORGO

Si giocherà in gara unica, senza supplementari ma direttamente ai tiri di rigore in caso di parità al 90.simo minuto.

Le quattro promosse si affronteranno poi in semifinale con accoppiamenti stabiliti da un nuovo sorteggio.