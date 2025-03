Anastasia lancia il Trento contro l'Alcione Milano

Nella trentaduesima giornata di Serie C Now, andata in scena allo Stadio Briamasco, il Trento gioca una buonissima gara e trova una vittoria per 1-0 contro l’Alcione Milano. Decide la sfida la rete siglata da Anastasia nella prima frazione. Per la squadra di Tabbiani si tratta del sesto risultato utile consecutivo. Con questo punteggio gli aquilotti salgono al quarto posto con cinquanta punti in graduatoria in coabitazione con l’AlbinoLeffe.

La cronaca

Luca Tabbiani conferma il 4-3-3 con Barlocco a protezione dei pali e il quartetto difensivo formato da Vitturini, Cappelletti, Barison e Maffei. In mezzo al campo agiscono Di Cosmo, Aucelli e Giannotti mentre in attacco Anastasia, Di Carmine e Accornero. Parte forte l’Alcione che dopo pochi secondi si rende pericoloso con una conclusione di Palombi, respinta in angolo da Barison. Dopo qualche minuto con la squadra ospite al comando delle operazioni, è il Trento a fare la partita. Al 13’ ci prova Anastasia dalla distanza trovando però la respinta dell’estremo portiere lombardo. Trascorrono nove minuti e il numero sette questa volta aggiusta la mira, riuscendo a trovare la rete del vantaggio grazie al preciso fendente dal limite dell’area.

A cinque minuti dall’intervallo è invece Ciappellano a colpire di testa con la sfera che esce alla destra di Barlocco. Nella ripresa il Trento parte forte e arriva al gol dopo appena 120 secondi con Di Carmine ma l’arbitro annulla tutto per fuorigioco. Superato lo spavento la squadra di Cusatis ritorna a farsi vedere prima con la conclusione di Palombi e poi con quella di Samele, entrambe troppo imprecise per impensierire Barlocco.

All’ora di gioco si fa notare nuovamente la squadra ospite con il tiro di Palombi che viene ben respinto da Barlocco. Sul ribaltamento di fronte è invece Di Carmine a colpire di testa con la sfera che viene trattenuta da Agazzi. Due minuti più tardi l’Alcione rimane in inferiorità numerica a causa della doppia ammonizione comminata a Bright. Al 74’ sono ancora gli uomini di Tabbiani ad arrivare al tiro con Anastasia ma la sua conclusione è ben respinta dall’estremo difensore ospite. A dieci minuti dal triplice fischio è invece Bonaiti a calciare verso la porta trentina trovando però l’ottimo riflesso di Barlocco. Una partita veramente di qualità che non smette di regalare emozioni, neppure al 90’ quando Peralta colpisce una traversa a portiere già battuto. Al triplice fischio finale festeggiano i gialloblù, al sesto risultato utile consecutivo, che salgono così al quarto posto con cinquanta punti in graduatoria in coabitazione con l’AlbinoLeffe. Il prossimo appuntamento per il Trento sarà domenica 23 marzo ore 15 quando i gialloblù affronteranno allo Stadio Lino Turina la FeralpiSalò nel trentatreesimo turno di campionato di Serie C Now.

Il tabellino

TRENTO – ALCIONE MILANO 1-0 (1-0)

RETI: 24’pt Anastasia

TRENTO (4-3-3): Barlocco; Vitturini (30’st Sangalli), Cappelletti, Barison, Maffei; Di Cosmo, Aucelli, Giannotti; Anastasia (30’st Peralta), Di Carmine (35’st Petrovic), Accornero (23’st Disanto). A disposizione: Santer, Tommasi, Cappelli, Titi, Falasco. Allenatore: Luca Tabbiani

ALCIONE MILANO (4-3-1-2): Agazzi; Pirola, Ciappellano, Miculi, Dimarco; Bright, Bonaiti, Renault; Invernizzi (26’st Acella); Samele (26’st Marconi), Palombi (26’st Morselli). A disposizione: Bacchin, Chierichetti, Lanzi, Cameroli, Bertoni, Stabile, Pessolani, Bertolotti. Allenatore: Giovanni Cusatis

ARBITRO: Claudio Giuseppe Allegretta di Molfetta

ASSISTENTI: Marco Roncari di Vicenza e Marco Pilleri di Cagliari

QUARTO UFFICIALE: Pasquale Mozzillo di Reggio Emilia

NOTE: Serata serena. Temperatura attorno ai 10°. Campo in ottime condizioni. Ammoniti: 25’pt Invernizzi 37’pt Accornero, 39’pt Barison. Espulso: 18’st Bright, 50’ st Vitturini. Recupero: 2’+5’. Totale spettatori: 950 circa.

Le interviste

