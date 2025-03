Ora per il Südtirol c'è l'ostacolo Carrarese

Archiviato il più rotondo successo in serie B, conseguito nel tardo pomeriggio di domenica scorsa a Cittadella (1-5), il Südtirol torna in casa per affrontare allo Stadio Druso la matricola - rivelazione Carrarese nell'undicesima giornata del girone di ritorno della Serie BKT 2024-2025. Calcio d’inizio alle ore 15 di domenica 16 marzo.

La formazione guidata da mister Fabrizio Castori (20 punti nelle ultime 13 gare) affronta i toscani di Antonio Calabro con la consapevolezza acquisita nell’ultimo periodo e con la ferma volontà di tenere sempre alta la soglia di attenzione per cercare di monetizzare il più possibile in un campionato in cui regna l’equilibrio, con dieci squadre raggruppate nel breve spazio di otto punti, a nove giornate dal termine della regular season.

Dopo le prime 29 giornate, il Südtirol si trova a centro gruppo a quota 33 punti (16 in casa), in condominio con il Cittadella, un punto sopra la Carrarese e due più del terzetto Brescia, Sampdoria e Reggiana (31).

Csstori non potrà contare sugli infortunati Vimercati, Zedadka e Arrigoni.

La formazione toscana (cinque punti nelle ultime cinque gare) è reduce dalla sconfitta interna che ha rilanciato in chiave salvezza le quotazioni del Frosinone, dopo due pareggi esterni per 2-2, rispettivamente a Cremona e a Reggio Emilia, dopo la vittoria interna per 3-2 con la Salernitana, arrivata dopo lo stop di misura subito a Cosenza. I toscani sono 19esimi per rendimento esterno con 7 punti (su 32) in 14 gare giocate.

Sono cinque i precedenti tra FC Südtirol e Carrarese, uno solo in B, all’andata, a Pisa: Carrarese-FCS 2-0 (45ì Schiavi, 56’ Finotto), gli altri quattro risalgono alle stagioni 2011-2012 e 2013-2014 in Serie C - Lega Pro: doppio pareggio per 1-1 nel primo campionato, mentre nel secondo le due squadre hanno colto una vittoria a testa: i toscani in casa per 2-1, i biancorossi al Druso per 1-0, nella gara di ritorno.

I toscani dovranno fare a meno dello squalificato Illanes.