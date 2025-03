Petrovic e Giannotti regalano al Trento il successo

Il Trento stende la Virtus Verona in rimonta. Nella trentunesima giornata di Serie C Now, andata in scena allo Stadio Gavagnin Nocini, il Trento gioca una bellissima partita, riuscendo a ribaltare l’iniziale svantaggio e concludendo sul punteggio di 2-1. Dopo la rete locale messa a segno da Contini, il Trento prima pareggia con Giannotti e poi passa in vantaggio con Petrovic nella ripresa. I gialloblù, grazie a quest’importante successo salgono così al quarto posto in solitaria con quarantasette punti.

La cronaca

Luca Tabbiani conferma il 4-3-3 con Barlocco a protezione dei pali e il quartetto difensivo formato da Vitturini, Falasco, Cappelletti e Maffei. In mezzo al campo agiscono Di Cosmo, Aucelli e Giannotti; in attacco Disanto, Petrovic e Anastasia. La prima vera azione di giornata arriva dopo appena 120 secondi: sono gli aquilotti a provarci con il mancino di Maffei che sfiora il palo ed esce di pochissimo. Trascorrono alcuni istanti e la Virtus Verona risponde con la conclusione di Contini che scheggia la traversa dopo l’ottima respinta di Barlocco. Al secondo tentativo la formazione di Fresco trova il vantaggio. A realizzarlo è Contini ma pesa nella circostanza l’errore difensivo di Cappelletti. Subita la rete, il Trento si ricompone e si proietta in attacco: al quarto d’ora è Petrovic a rendersi pericoloso ma il suo tentativo viene respinto in angolo.

I gialloblù non demordono e così al 17’ Vitturini porta Ronco a deviare di testa la sfera verso la propria porta ma Alfonso respinge con una grande parata. Appena tre minuti più tardi sono ancora gli ospiti a calciare con Petrovic con la sfera che termina alta sopra la traversa. Al 25’ arriva il meritato pareggio grazie ad una bellissima rete messa a segno da Giannotti che prima salta Mehic con una giocata e poi spiazza Alfonso. Dieci minuti più tardi è ancora Petrovic a deviare il preciso cross di Disanto che Alfonso riesce però a trattenere.

Nella ripresa il Trento passa subito in vantaggio grazie al tocco morbido di Petrovic che sfrutta al meglio l’assist al bacio di Giannotti e fa esultare i suoi. Al 73’ torna a farsi vedere la Virtus Verona che impegna Barlocco con una punizione dal limite calciata da Ronco. Dieci minuti più tardi è invece Calabrese ad impensierire Barlocco ma l’estremo difensore gialloblù non si fa sorprendere. All’87’ ci prova Fabbro ma la sua conclusione a giro non trova la gioia del gol. Nel finale la squadra di casa attacca con le conclusioni di Fabbro e Zarpellon ma il risultato non cambia. E così, dopo cinque minuti di recupero, la sfida termina 1-2 in favore degli aquilotti. I gialloblù ottengono il quinto risultato utile consecutivo e salgono al quarto posto in solitaria con quarantasette punti. Il prossimo impegno per il Trento sarà lunedì 17 marzo alle ore 20.30 allo stadio Briamasco contro l’Alcione Milano.

Il tabellino

VIRTUS VERONA - TRENTO 1-2 (1-1)

RETI: 5’pt Contini, 25’pt Giannotti, 5’st Petrovic

VIRTUS VERONA (3-4-2-1): Alfonso; Calabrese, Catena (35’st Gatti), Ronco; Bassi (22’st Zarpellon), Metlika, Mehic (35’st Cuel), Daffara; Rispoli (38’st Odogwu), Contini (22’st Fabbro); De Marchi. A disposizione: Fortin, Sibi, Lodovici, Manfrin, Filippi, Saiani, Devoti, Lerco, Cielo, Fiori. Allenatore: Luigi Fresco.

TRENTO (4-3-3): Barlocco; Vitturini, Cappelletti, Falasco, Maffei; Di Cosmo, Aucelli, Giannotti (38’st Peralta); Anastasia (30’st Accornero), Petrovic (30’st Di Carmine), Disanto (38’st Barison). A disposizione: Santer, Tommasi, Cappelli, Puzic, Titi, Sangalli. Allenatore: Luca Tabbiani

ARBITRO: Maria Marotta di Sapri

ASSISTENTI: Salvatore Nicosia di Saronno e Andrea Mastrosimone di Rimini

QUARTO UFFICIALE: Ibrahim Rashed di Imola

NOTE: Pomeriggio sereno. Campo in buone condizioni. Ammoniti: 26’pt Mehic, 41’pt Giannotti, 2’st Metlika, 6’st Contini, 27’st Falasco, 41’st Aucelli, 45’st Fabbro. Recupero: 1’+5’. Totale spettatori: 536.

Foto Carmelo Ossana (A.C. Trento 1921)

Le interviste

