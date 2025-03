Tutto facile per il Mori che passa 3-0 a Termeno nel recupero

A segno Candio, Cabrera e Libera. Lagarini a metà classifica, bassoatesini fermi al quarto posto

Non c'è stata storia nel recupero della sesta giornata di ritorno fra Termeno e Mori Santo Stefano: 3-0 netto a favore dei lagarini che salgono così a 29 punti in ottava posizione allontanando qualsiasi timore di coinvolgimento nella lotta salvezza. Resta invece fermo a 35 punti in quarta piazza il Termeno che incappa nella quarta uscita consecutiva senza vittorie. Mirko Colpo, allenatore del Mori Santo Stefano

Il match è stato in equilibrio solo nei primi venti minuti con i padroni di casa vicini al vantaggio con Greif che colpisce la traversa. Poco dopo passa il Mori con una rete di Candio su azione di corner. Nemmeno dieci minuti più tardi è Cabrera a raddoppiare con un preciso colpo di testa mentre a metà ripresa arriva il definitivo 3-0 grazie a Libera che beffa Zelger direttamente dalla bandierina. Nel finale espulso Mazzucchi per doppio giallo.

Mercoledì sera si è giocato pure il turno infrasettimanale del campionato Juniores Elite, nona di ritorno. Non ci sono state sorprese con i successi larghi di tutte le prime della classe. In vetta rimane la Vipo Trento (3-0 all'Alense con reti di Santuari, Samardiski e Di Braida), tre punti avanti al Calisio e cinque al Rovereto.

