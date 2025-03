Il Trento va a far visita alla Virtus Verona

Archiviato il pareggio casalingo ottenuto contro la Pro Patria, la squadra di Luca Tabbiani torna in campo, questa volta in trasferta. Il fischio d’inizio della partita, valida per il trentunesimo turno di Serie C Now, ed in programma domani pomeriggio allo Stadio Gavagnin Nocini di Verona, è fissato per le ore 18.30. Al momento, in classifica, i gialloblù sono quinti in coabitazione con l’AlbinoLeffe, mentre, i veronesi sono quarti con quarantasei punti. Il tecnico del Trento Luca Tabbiani, per la partita in trasferta contro la Virtus Verona, ha convocato 21 giocatori. Non saranno della gara: Kassama, Zanon, Trainotti, Frosinini, Rada e Ghillani.

I convocati

PORTIERI: Sergio Barlocco (2004); Leonardo Santer (2007); Michele Tommasi (2004).

DIFENSORI: Alberto Barison (1994); Daniel Cappelletti (1991); Nicola Falasco (1993); Mattia Maffei (2004); Davide Vitturini (1997).

CENTROCAMPISTI: Christian Aucelli (2002); Leonardo Di Cosmo (1998); Pasquale Giannotti (1999); Mattia Ronald Sangalli (2002); Danijel Puzic (2006); Adil Titi (1999).

ATTACCANTI: Federico Accornero (2004); Emanuele Anastasia (1996); Tommaso Cappelli (2004); Samuel Di Carmine (1988); Francesco Disanto (1994); Tomi Petrovic (1999); Diego Peralta (1996).

Le dichiarazioni

Qui l'intervista video integrale di Luca Tabbiani: