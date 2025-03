Il Lavis cade a Brusaporto: gli orobici si impongono 2 a 0

Il Lavis torna a bocca asciutta dalla trasferta bergamasca in casa del Brusaporto e stavolta con più di un rammarico. I rossoblù hanno infatti disputato un ottimo primo tempo sfiorando più di una volta un meritato vantaggio, ma poi nella ripresa hanno subito il prepotente ritorno dei gialloblù di casa che hanno indirizzato il match in proprio favore nel breve volgere di tredici minuti grazie alla qualità di Silenzi, prima assist-man e poco dopo autore di una rete di prestigio.

La gara scorre su buoni ritmi sin dai primi minuti con ospiti per nulla rinunciatari e messi bene in campo. Al 3' Trompedeller si rifugia in angolo su una sortita dalla sinistra di Silenzi e dieci minuti dopo si fa vedere il Lavis con la girata al volo, fuori, di Devigili che raccoglie un pallone dal corner di destra calciato da Gabriel Santuari. Poco dopo grande chance per i rossoblù: azione insistita in fascia destra di Paoli che dal fondo taglia perfettamente all’indirizzo di Devigili in area, ma il numero 9 non riesce a trovare la coordinazione vincente a tu per tu con Fusi. Gli ospiti giocano bene e il Brusaporto fatica a contenere le scorribande in fascia con Dalla Valle vicino al gol prima al 27' (destro fuori) e poi al 34' in ripartenza ma l’attaccante solandro, dopo essersi incuneato bene in area, conclude troppo debolmente per impensierire Fusi. Si rivedono i bergamaschi due minuti dopo con la sberla (deviata) di Maffioletti che si spegne fuori di poco. Al 39' arriva un’altra occasionissima per gli uomini di Manfioletti ancora con Dalla Valle che semina il panico in area ma poi manda fuori misura il rasoterra diagonale mancino, graziando il portiere di casa. I rossoblù si mantengono alti anche nel finale con il duplice fischio di Valentini che sembra liberatorio per gli orobici.

Nel secondo tempo il Brusaporto parte subito aggressivo mettendo in mostra le doti di Silenzi, figlio dell’ex attaccante di Torino e Napoli. Il numero 11 di casa al 5' comanda una ripartenza, cercando di saltare Trompedeller su cui salva provvidenzialmente il recupero di Ruggiero. Dopo una gran parata di Trompedeller su Maffioletti la rete del vantaggio arriva all’8': la difesa ospite perde il controllo di Silenzi che punta Ruggiero e poi da sinistra mette in mezzo un pallone comodissimo per la correzione sottomisura di Maffioletti. All’11' tenta di farsi rivedere il Lavis ma il mancino di Cantonati si perde sul fondo. Dieci giri di lancette più tardi arriva invece il raddoppio degli uomini di Terletti grazie al gran gol di Silenzi che da fuori area scaglia il pallone sotto la traversa. Nulla da fare per Trompedeller. Il raddoppio spegne la manovra lavisana che cerca comunque di restare aggrappato al match rendendosi pericoloso su piazzato al 30' con la battuta di Ceccarini che trova l’incornata alta di pochissimo di Ruggiero. Il Brusaporto ha spazi in ripartenza ed al 40' Silenzi fallisce il tris sugli sviluppi di un contropiede colpendo un palo con un bel destro. Null’altro accade nel finale e nei quattro di recupero comandati dal direttore di gara.

Domenica prossima il campionato di Serie D osserverà un turno di riposo per il Trofeo delle Regioni con i rossoblù che torneranno in campo il 23 marzo per il match casalingo contro l’Adriese.

CALCIO BRUSAPORTO - US LAVIS ASD 2-0

RETI: 8’st Maffioletti (B), 21’st Silenzi (B)

CALCIO BRUSAPORTO: Fusi, Albe (32’st Bordiga), Quarena, Selvatico, Paris, Caferri, Seck (16’st Austoni), Chiossi, Russo (1’st Franchini), Maffioletti (31’st Piacentini), Silenzi (44’st Oppan). Allenatore: Maurizio Terletti

US LAVIS ASD: Trompedeller , Ischia, Ceccarini (34’st Leye), Ruggiero, Santuari N. (45’st Karaboue), Momodu, Santuari G., Paoli, Devigili (20’st Omoregie), Dalla Valle, Cantonati (25’st Balde). Allenatore: Stefano Manfioletti

ARBITRO: Nico Valentini (Brindisi)

ASSISTENTI: Giuseppe Dellaquila (Barletta) e Francesco Minerva (Lecce)

NOTE: ammonito Chiossi (B); angoli 10-3; recupero 0’+4’