Il Trento si fa stoppare anche dalla Pro Patria

Il Trento non sfonda e rimanda l'appuntamento con la vittoria. Nella trentesima giornata di Serie C Now, disputata allo Stadio Briamasco, i gialloblù raccolgono il quarto risultato utile consecutivo grazie al pareggio a reti inviolate ottenuto contro la Pro Patria.

La cronaca

Luca Tabbiani conferma il 4-3-3 con Barlocco a protezione dei pali e il quartetto difensivo formato da Di Cosmo, Barison, Vitturini e Maffei. In mezzo al campo agiscono Peralta, Aucelli e Giannotti, mentre, in attacco Disanto, Di Carmine e Accornero. È il Trento a tenere le redini del gioco e a trovare la rete del vantaggio al 21’ con Di Carmine che viene però annullata per fuorigioco. Trascorrono due minuti e i padroni di casa ci provano dal limite dell’area con Accornero, trovando però la pronta risposta di Rovida. Alla mezz’ora sono ancora gli aquilotti a rendersi pericolosi con la conclusione di Giannotti che viene però deviata in angolo. Gioca meglio la squadra di Tabbiani che 120 secondi più tardi non trova la rete per pochi centimetri con Aucelli.

Nel secondo tempo non cambia il copione con i padroni di casa che ci provano prima con la conclusione di Disanto e poi con quella Di Carmine, senza però riuscire a sbloccare il match. Al 57’ è invece la Pro Patria a rendersi pericolosa con la girata al volo di Toci che viene respinta da Barlocco.

Al 74’ gli ospiti trovano la rete ma l’arbitro annulla per un fallo commesso poco prima. Tre giri di lancette più tardi ci prova invece il subentrato Anastasia che dalla distanza non trova però lo specchio ospite. Al 90’ è invece la squadra di Caniato ad andare vicina alla rete con il colpo di testa di Beretta che esce di poco. Per i gialloblù si tratta del quarto risultato utile consecutivo che li porta al quinto posto in classifica con quarantaquattro punti in coabitazione con l’AlbinoLeffe. Il prossimo appuntamento per il Trento sarà giovedì 13 marzo alle ore 18.30 contro la Virtus Verona allo Stadio Gavagnin Nocini, sfida valida per il trentunesimo turno di campionato di Serie C Now.

Il tabellino

TRENTO-PRO PATRIA 0-0

TRENTO (4-3-3): TRENTO (4-3-3): Barlocco; Di Cosmo, Vitturini, Barison (34’st Falasco), Maffei; Peralta (23’st Titi), Aucelli, Giannotti; Disanto, Di Carmine (34’st Petrovic), Accornero (23’st Anastasia). A disposizione: Santer, Tommasi, Cappelli, Puzic, Miola. Allenatore: Luca Tabbiani

PRO PATRIA (3-5-2): Rovida; Reggiori, Alcibiade, Coccolo; Somma, Mehic, Ferri (32’st Nicco), Barlocco (24’st Vaglica); Pitou; Toci (43’st Citterio), Rocco (32’st Beretta). A disposizione: Pratelli, Bongini, Bashi, Palazzi, Piran, Renault, Cavalli, Terrani. Allenatore: Massimiliano Caniato

ARBITRO: Ferdinando Emanuel Toro di Catania

ASSISTENTI: Gheorghe Mititelu di Torino e Vincenzo D’Ambrosio Giordano di Collegno

QUARTO UFFICIALE: Marco Menozzi di Treviso

NOTE: pomeriggio sereno. Temperatura attorno ai 17°. Campo in ottime condizioni. Ammoniti: 24’pt Barison, 6’st Maffei, 16’st Vitturini, 29’st Mehic, 17’st Somma, 35’st Falasco. Espulso: 39’st Piran. Recupero: 1’ + 4’. Totale spettatori: 1000 circa.

Foto Carmelo Ossana (A.C. Trento 1921)

Le dichiarazioni

