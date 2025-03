Un Trento incerottato vuole i 3 punti con la Pro Patria

Il Trento di Luca Tabbiani, seppur in emergenza a causa di diversi infortuni, vuole tornare ad esultare davanti al proprio pubblico e domani avrà l’opportunità di conquistare punti nella sfida interna contro la Pro Patria guidata da Massimiliano Caniato. Il fischio d’inizio dell’incontro, che si disputerà allo Stadio Briamasco, valido per il trentesimo turno di Serie C Now, è fissato per le ore 15. Attualmente i gialloblù occupano la quinta posizione in classifica con quarantatré punti in coabitazione con la Virtus Verona, mentre la Pro Patria è diciottesima con ventidue punti. Il tecnico del Trento Luca Tabbiani ha convocato 20 giocatori per la sfida contro i lombardi. Non saranno della gara: Trainotti, Kassama, Cappelletti, Zanon, Frosinini, Sangalli, Rada e Ghillani.

I convocati

PORTIERI: Sergio Barlocco (2004); Leonardo Santer (2007); Michele Tommasi (2004).

DIFENSORI: Alberto Barison (1994); Nicola Falasco (1993); Mattia Maffei (2004); Ludovico Miola (2006); Davide Vitturini (1997).

CENTROCAMPISTI: Christian Aucelli (2002); Leonardo Di Cosmo (1998); Pasquale Giannotti (1999); Danijel Puzic (2006); Adil Titi (1999).

ATTACCANTI: Federico Accornero (2004); Emanuele Anastasia (1996); Tommaso Cappelli (2004); Samuel Di Carmine (1988); Francesco Disanto (1994); Tomi Petrovic (1999); Diego Peralta (1996).

Le dichiarazioni