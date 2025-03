La ViPo vince ancora e allarga il cerchio delle pericolanti

Comano Fiavè battuto ma non rassegnato. E pure lo Stegona non molla

Ha regalato le attese emozioni l'infrasettimanale dell'Eccellenza. Pur privato dei due match riguardanti le prime della classe (Maia Alta-Parcines rinviata al 19 marzo e Termeno-Mori al 12 marzo) il turno numero ventuno ha registrato quattro vittorie e due pareggi ridisegnando la fila sia nella parte centrale che in quella di coda. Nicola Battisti (ViPo) ha aperto le marcature nello scontro diretto con il Comano (foto Aldo Casna)

Esce bene dalla serata la Virtus Bolzano che trascinata da Elis Kaptina ha messo sotto il San Paolo affacciandosi perentoriamente in zona podio: la capolista resta distante dieci punti e una partita, dunque fuori portata, ma i bolzanini hanno rilanciato una forte candidatura per la piazza d'onore dopo una serie anche troppo lunga di pareggi.

Sempre per la parte sinistra della gradratoria hanno invece proseguito a ritmi bassi Levico e San Giorgio frenate sul pari da Anaune e Bozner. I fari ieri erano puntati soprattutto su Rovereto e Gabbiolo dove erano in palio punti pesanti per la salvezza: a sorridere sono state le formazioni di casa che hanno così potuto riassestare al meglio la classifica.

Il Rovereto ha piegato nel finale l'incerottata Benacense mantenendosi in linea di galleggiamento e facendo squillare un alert nell'ambiente rivano. L'esultanza dei giocatori del Rovereto, che ha piegato la Benacense

Per la ViPo Trento, ben 12 punti nel ritorno, meglio di chiunque altra, si è quasi compiuta l'operazione aggancio che però costituisce solo la prima fase di una risalita che resta improba. Certo Battisti & C. stanno molto meglio di qualche settimana fa, consapevoli comunque che serviranno altre belle vittorie come quella di ieri sera per cavarsela. Il Comano Fiavè invece finisce a -8 dalla quart'ultima posizione consumando ogni residuo margine d'errore: d'ora in poi solo risultati positivi ed un filotto di successi pieni più o meno lungo potrà rilanciarne le quotazioni salvezza. Discorso simile ma con toni ancor più gravi per lo Stegona che è resuscitato d'improvviso andando a violare il campo del Brixen: impresa che probabilmente si rivelerà tardiva per cambiare il suo destino e che di contro complica assai il futuro dei brissinesi, ora diventati il team su cui fare la corsa.

RISULTATI DELLA GIORNATA, TABELLINI E CLASSIFICA

LA CLASSIFICA MARCATORI