Le prime rallentano, il Levico Terme si blocca

La frenata in vetta affolla come non mai il centroclassifica. E pian piano risale la ViPo

Vira la boa delle venti partite l'Eccellenza regionale e lo fa con le protagoniste principali tutte con le gambe pesanti. Anche la quinta di ritorno infatti ha registrato un'inattesa frenata collettiva con nessuna delle prime cinque capace di centrare il successo pieno: Maia Alta, Parcines, Termeno e Virtus Bolzano (quattro altoatesine, tanto per gradire) hanno impattato e la quinta, il Levico, ha perso dalla sesta, il San Giorgio, consentendole di riaffacciarsi alla lotta per il podio. Alessandro Agostini, mister del Levico Terme

Conseguenza inevitabile di questo rallentamento delle big è stato l'infoltimento del centrofila tanto che ora la distanza tra il terzo posto e il quart'ultimo è di appena 11 punti, con altrettante formazioni ricomprese. Giusto per capirsi, negli ultimi due anni era rispettivamente di 17 e 18 punti. L'attuale schiacciamento di valori rende di sicuro meno decifrabile il campionato ma non riguarda gli estremi e dopo due terzi di strada conoscere già il nome della vincitrice, il Maia Alta forte di un +11 che nessuno sa minacciare, e una retrocessa, lo Stegona affondato dal -17 dalla linea salvezza, non gioca a favore dell'interesse generale.

Tant'è, quest'anno va così e fino all'11 maggio toccherà domandarsi solo chi arriverà seconda e chi saranno le altre due retrocesse, sapendo però che l'ìnterrogativo può toccare quasi chiunque.

Tornando a domenica, le quattro vittorie hanno consentito a San Giorgio, San Paolo, Mori e Vipo Trento di mettere in saccoccia punti fondamentali per i propri traguardi. In particolare pesa l'allungo della ViPo di Improta che sta ricucendo il forte strappo ereditato da un girone ascendente pieno di sofferenze: a Stegona la prima vittoria fuori casa dopo quasi un anno!

Al contrario, chi esce peggio tra le sconfitte di giornata è il Levico che continua a sbandare e in un mese di gare ha raccolto due punticini appena, contro i dieci nell'identico periodo all'andata. Le tante partenze invernali, sommate a non pochi infortuni, hanno evidentemente indebolito il team di mister Agostini che se non saprà cambiare passo in fretta rischia il più deludente degli anonimati.

Non c'è comunque tempo per nessuno per festeggiare o lagnarsi: il turno infrasettimanale incombe e già mercoledì sera si potranno magari fare considerazioni assai diverse. Questo è il calcio...

RISULTATI DELLA GIORNATA, MARCATORI E CLASSIFICA

I tabellini

BENACENSE - TERMENO 4-4

BOZNER - MAIA ALTA 0-0

COMANO TERME FIAVÉ - VIRTUS BOLZANO 0-0

LEVICO TERME - SAN GIORGIO 0-1

MORI SANTO STEFANO - ANAUNE VAL DI NON 2-0

PARCINES - BRIXEN 1-1

SAN PAOLO - ROVERETO 3-0

STEGONA - VIPO TRENTO 1-2