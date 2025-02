Trento, quanti rimpianti per il pari con il Lumezzane

Trento, pari e rimpianti. La squadra di Luca Tabbiani, ad onor del vero, pareggia 2-2, agguantando il Lumezzane all'87', ma ha da recriminare per le molte occasioni da rete fallite. I gialloblù giocano una buona gara, sempre propositivi e pericolosi davanti. Ma concedono troppo dietro. Sopratutto nei primi 15 minuti, con gli ospiti in rete su rigore e direttamente da calcio d'angolo. Per gli aquilotti un punto utile per restare al quinto posto.

La cronaca

Luca Tabbiani schiera Di Cosmo, Cappelletti, Kassama e Falasco davanti all'estremo difensore Barlocco. In mezzo al campo agiscono Peralta - che godrà di molti spazi - Aucelli e Giannotti. In attacco, a supporto di Di Carmine, il tecnico ex Genoa inserisce Anastasia e lo sgusciante Accornero.

Primo tempo vivo, carico di occasioni da rete. Il Trento fa la partita, tiene in mano il pallino del gioco, ma fatica a sfondare. Pronti via e il Lumezzane guadagna un calcio di rigore per presunto tocco con il braccio di Aucelli dagli sviluppi di una rimessa laterale. Dal dischetto Taugourdeau incrocia a fil di palo con Barlocco che per poco non arriva sulla sfera. Gli aquilotti pareggiano, sempre dagli undici metri con Di Carmine (steso Peralta in area). Il Lumezzane trova il nuovo vantaggio ancora con Taugourdeau da calcio d’angolo, con Cappelletti e Barlocco che si scontrano e la palla che termina inesorabilmente in rete. La formazione di Luca Tabbiani fa la gara e calcia in porta in più di un’occasione con Peralta, Accornero e Di Carmine, con Filigheddu sempre bravo nel respingere.

La ripresa riparte sulla falsariga della prima frazione di gioco. Gli ospiti, a tratti lunghi e imprecisi in fase di impostazione, concedono molto. Ma tengono. Di Carmine si fa male al ginocchio e al 10’ lascia il campo per Petrovic. L’occasione più nitida capita sui piedi di Pannitteri che calcia un diagonale pericolosissimo, ma Barlocca si supera con una gara parata. Gli aquilotti mettono sotto assedio gli ospiti, con Maffei che impegna Filigheddu e con Petrovic che non riesce ad insaccare. Il pareggio arriva a 3’ dalla fine, su grande passaggio in profondità di Vitturini per Petrovic che, sul filo del fuorigioco, insacca il 2-2. La reazione ospite è veemente con Pannitteri che calcia dal limite, ma Barlocco con le unghie devia in angolo.

Il tabellino

TRENTO – LUMEZZANE 2-2 (1-2)

RETI: 3’pt Taugourdeau (rig), 10’pt Di Carmine (rig), 16’pt Taugourdeau, 42’st Petrovic

TRENTO (4-3-3): Barlocco; Di Cosmo, Cappelletti, Kassama, Falasco (39’st Maffei); Peralta, Aucelli, Giannotti (35’st Vitturini); Anastasia (35’st Disanto), Di Carmine (11’st Petrovic), Accornero. A disposizione: Santer, Tommasi, Trainotti, Barison, Cappelli, Puzic, Ghillani. Allenatore: Luca Tabbiani

LUMEZZANE (3-5-2): Filigheddu; Pogliano, Dalmazzi, Pittino; Ferro, Tenkorang, Taugourdeau (D’Agostino), Moscati, Pagliari; Corti (22’st Monachello), Iori (22’st Pannitteri). A disposizione: Ottolini, Toniolo, Malotti, Piga, Scanzi, Tremolada, Arici, Baldini. Allenatore: Arnaldo Franzini

ARBITRO: Simone Gauzolino di Torino

ASSISTENTI: Nidaa Hader di Ravenna e Giuseppe Minutoli di Messina

QUARTO UFFICIALE: Gianluca Guitaldi di Rimini

NOTE: Pomeriggio sereno. Temperatura attorno ai 5°. Campo in ottime condizioni. Ammoniti: 29’pt Ferro, 44’pt Taugourdeau, 47’st Dalmazzi. Recupero: 1’+4’. Totale spettatori: 750 circa.

Foto Carmelo Ossana (A.C. Trento 1921)

Le interviste

Non disponibile per preferenze cookies. Vedi su Youtube