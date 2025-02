Punti pesanti in gioco nel match contro la Sampdoria

Dopo lo stop con molte recriminazioni di domenica scorsa sul campo della Cremonese, il Südtirol torna in casa per affrontare la Sampdoria nella settima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie BKT 2024-2025. Calcio d’inizio alle ore 15.00 di sabato.

La formazione guidata da mister Fabrizio Castori ha archiviato la battuta d’arresto subita a Cremona e guarda con consapevolezza alla gara con i blucerchiati. Dopo le prime 25 giornate si trova al diciottesimo posto con 25 punti (12 in casa), tre punti sopra il Frosinone e quattro più del Cosenza, in condominio con la Salernitana, a due punti dalla Carrarese e a tre dalla coppia Sampdoria-Reggiana.

Dopo un filotto di nove gare interne senza vittorie, il Südtirol ha conquistato la posta piena nell’ultimo turno casalingo di campionato contro la Reggiana (2-0). La Samp, invece, dopo una serie di 13 partite senza successi (8N, 5P), ha vinto le ultime due, senza subire gol, raccogliendo sette punti nelle ultime tre gare di campionato, frutto di due vittorie e un pareggio: tanti quanti quelli collezionati nelle precedenti 12 partite di Serie BKT. A guidarla è Leonardo Semplici, subentrato ad Andrea Sottil, che a sua volta aveva sostituito Andrea Pirlo.

Si tratta della quinta sfida in assoluto tra le due squadre. La prima risale alla Coppa Italia Frecciarossa dello scorso anno, quando al “Ferraris” la Samp si impose ai calci di rigore ad oltranza, dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sull’1-1. Lo scorso anno, in campionato, al “Druso”, all’andata il successo in rimonta per 3-1 dei biancorossi con reti di Odogwu, Casiraghi su rigore e Pecorino dopo la rete iniziale di Gonzalez; nel ritorno il successo dell’FCS per 1-0 con il gol di capitan Tait. Nell’andata del campionato in corso: Sampdoria-FCS 1-0 (20’ Venuti).

Panchina numero 554 in B per Castori, 52 per Semplici, con due scontri diretti, entrambi a favore dell’attuale tecnico biancorosso. A disposizione di Castori tornano Masiello e Belardinelli.