Il Trento cede di misura sul campo della Triestina

Nella ventiseiesima giornata di Serie C Now, andata in scena allo Stadio Nereo Rocco, il Trento esce sconfitto 1-0 in trasferta contro la Triestina. Decide la rete siglata nella ripresa da Ionita. Seppur sconfitti, i gialloblù rimangono comunque al quinto posto in graduatoria, in coabitazione con l’Atalanta under 23, con quaranta punti.

La cronaca

Luca Tabbiani conferma il 4-3-3 con Barlocco a protezione dei pali e il quartetto difensivo formato da Di Cosmo, Kassama, Cappelletti e Maffei. In mezzo al campo agiscono Aucelli, Rada e Giannotti; in attacco Disanto, Di Carmine e Accornero. Al 10’ i gialloblù si fanno notare con Aucelli che trova Accornero ma il numero 99, dopo essersi accentrato, viene chiuso dalla difesa di casa. Sono ancora gli uomini di Tabbiani a rendersi pericolosi poco dopo la mezz’ora con la conclusone di Aucelli che si spegne però alta sopra la traversa. Nel secondo tempo gli aquilotti entrano in campo con decisione e così al 50’ si rendono pericolosi con la conclusione di Accornero che viene però respinta da Roos. Il vantaggio della Triestina si concretizza all’ora di gioco grazie alla deviazione ravvicinata di Ionita che sfrutta al meglio il cross di D’Urso e beffa Barlocco. Trascorrono pochi istanti e la squadra di Tesser colpisce anche una traversa con Olivieri. È una fase del match favorevole ai padroni di casa che arrivano alla conclusione anche con D’Urso, ben respinta dall’estremo difensore gialloblù.

Superato lo spavento il Trento si ricompone e si rende anche pericoloso con la conclusione di Accornero, trovato magnificamente da Di Carmine con il tacco, che esce di pochissimo alla sinistra del portiere di casa. La squadra di Tabbiani non ci sta e così all’80’ arriva nuovamente al tiro, questa volta con la punta del piede di Di Carmine, che termina però tra le braccia sicure di Roos. All’ultimo secondo il Trento troverebbe la rete che viene però annullata a causa di un fuorigioco fischiato a Di Carmine. E così, dopo cinque minuti di recupero, la sfida termina 1-0 in favore della Triestina. Il prossimo impegno per il Trento sarà domenica 16 febbraio alle ore 15 allo stadio Briamasco contro il Lumezzane.

Il tabellino

TRIESTINA-TRENTO 1-0 (0-0)

RETI: 14’st Ionita

TRIESTINA (4-3-1-2): Roos; Bianay Balcot, Silvestri, Frare, Tonetto (42’st Cancellieri); Fiordilino (13’st Jonsson), Correia, Ionita; D’Urso (25’st Voca); Vertainen (13’st Strizzolo), Olivieri. A disposizione: Mastrantonio, Mutavcic, Bijleveld, Udoh, Bianconi, Embalo Sambu, Kosijer, Cortinovis. Allenatore: Attilio Tesser

TRENTO (4-3-3): Barlocco; Di Cosmo (30’st Trainotti), Cappelletti, Kassama, Maffei (15’st Falasco); Aucelli, Rada, Giannotti (39’st Peralta); Disanto (15’st Anastasia), Di Carmine, Accornero (30’st Petrovic). A disposizione: Santer, Tommasi, Cappelli, Puzic, Vitturini, Ghillani. Allenatore: Luca Tabbiani

ARBITRO: Alessandro Silvestri di Roma1

ASSISTENTI: Michele Rispoli di Locri e Francesco Tagliaferri di Faenza

QUARTO UFFICIALE: Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa

NOTE: Serata coperta. Campo in buone condizioni. Ammoniti: 16’pt Correia, 4’Fiordilino, 11’st Giannotti. Recupero: 2’+5’. Totale spettatori: 4440 circa.

Foto Carmelo Ossana (A.C. Trento 1921)



