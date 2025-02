Il Trento gioca in posticipo in casa della Triestina

La squadra di Luca Tabbiani arriva alla sfida del "Nereo Rocco" con grande entusiasmo, soprattutto dopo l’importante vittoria casalinga ottenuta per 5-0 contro l’Union Clodiense. Per dare continuità ai risultati e confermare quanto di buono mostrato nell’ultima gara, servirà una prestazione solida e di qualità. Il fischio d’inizio della partita, valida per il ventiseiesimo turno di Serie C Now, ed in programma domani sera allo Stadio Nereo Rocco di Trieste è fissato per le ore 20.30. Al momento, in classifica, i gialloblù sono quarti in coabitazione con l’AtalantaU23 con quaranta punti, mentre, i giuliani sono diciassettesimi con ventitré punti. Il tecnico del Trento Luca Tabbiani, per la partita in trasferta contro la Triestina, ha convocato 22 giocatori. Non saranno della gara: Barison, Frosinini, Zanon, Titi e Sangalli.

I convocati

PORTIERI: Sergio Barlocco (2004); Leonardo Santer (2007); Michele Tommasi (2004).

DIFENSORI: Daniel Cappelletti (1991); Nicola Falasco (1993); Sheriff Kassama (2004); Mattia Maffei (2004); Andrea Trainotti (1993); Davide Vitturini (1997).

CENTROCAMPISTI: Christian Aucelli (2002); Leonardo Di Cosmo (1998); Pasquale Giannotti (1999); Danijel Puzic (2006); Armand Rada (1999).

ATTACCANTI: Federico Accornero (2004); Emanuele Anastasia (1996); Tommaso Cappelli (2004); Samuel Di Carmine (1988); Francesco Disanto (1994); Alessandro Ghillani (2005); Tomi Petrovic (1999); Diego Peralta (1996).

Le dichiarazioni