Domenica al Druso arriva la Reggiana

Dopo due trasferte consecutive, sul campo del Sassuolo e del Frosinone, il Südtirol torna in casa per affrontare la Reggina nella quinta giornata del girone di ritorno. Calcio d’inizio alle ore 15 di domenica.

La formazione guidata da mister Fabrizio Castori è reduce dal prezioso successo conseguito sabato scorso sul terreno del Frosinone, diretta concorrente nella lotta alla permanenza in categoria. Una gara impreziosita da una maiuscola prestazione complessiva. Dopo le prime 23 giornate, l’FCS si trova in zona playout a quota 21 punti, in condominio con la Sampdoria, un punto sopra la coppia formata da Salernitana e Frosinone, a quattro lunghezze dal Cosenza.

La formazione granata si lascia invece alle spalle il successo casalingo per 2-1 contro il Palermo, dopo lo stop a Salerno (2-1), il pareggio interno a reti inviolate con il Bari e le vittorie a Mantova (0-2) e con la Juve Stabia (2-1). Sette vittorie e altrettanti pareggi costituiscono il ruolino di marcia della formazione di Willam Viali.

Le mancheranno gli squalificati Antonio Vergara e Manuel Marras.