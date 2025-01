Contro la Clodiense il Trento vuole ripartire

La squadra di Tabbiani vuole ripartire subito per lasciarsi alle spalle la sconfitta esterna subita contro il Caldiero Terme. Per riuscirci, domani pomeriggio allo Stadio Briamasco, servirà un risultato positivo. Il fischio d’inizio dell’incontro contro l’Union Clodiense, valido per il venticinquesimo turno di Serie C Now, è fissato per le ore 17.30. Sulla panchina della squadra ospite sederà l’ex tecnico gialloblù, Bruno Tedino che ha sostituito Antonio Andreucci. Attualmente, i gialloblù occupano la quinta posizione in classifica con trentasette punti, mentre l’Union Clodiense è ventesima con quindici punti. Il tecnico del Trento Luca Tabbiani ha convocato 19 giocatori per la sfida contro i veneti. Non saranno della gara: Santer, Zanon, Frosinini, Vitturini, Barison, Puzic, Sangalli, Giannotti, Uez.

I convocati

PORTIERI: Sergio Barlocco (2004); Michele Tommasi (2004).

DIFENSORI: Daniel Cappelletti (1991); Nicola Falasco (1993); Riccardo Fini (2004); Sheriff Kassama (2004); Mattia Maffei (2004); Andrea Trainotti (1993).

CENTROCAMPISTI: Christian Aucelli (2002); Leonardo Di Cosmo (1998); Armand Rada (1999).

ATTACCANTI: Federico Accornero (2004); Emanuele Anastasia (1996); Tommaso Cappelli (2004); Samuel Di Carmine (1988); Francesco Disanto (1994); Alessandro Ghillani (2005); Diego Peralta (1996); Tomi Petrovic (1999).

Le dichiarazioni