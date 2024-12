Il Trento attende la capolista Padova

La squadra di Tabbiani vuole chiudere al meglio quest’importante 2024. Per riuscirci, domani pomeriggio allo Stadio Briamasco, servirà trovare un risultato positivo nella complicata sfida contro la capolista Padova. Per questo sarà importante continuare a mettere in campo la grinta e la voglia dimostrata sino ad ora nel torneo. Il fischio d’inizio dell’incontro, valevole per il ventesimo turno di Serie C Now, è fissato per le ore 15. Al momento, in classifica, i gialloblù sono settimi con trenta punti, mentre, i veneti sono primi con cinquantuno punti. Il tecnico del Trento Luca Tabbiani, per la partita casalinga contro il Padova, ha convocato 23 giocatori. Non saranno della gara: Zanon, Frosinini, Puzic e Ruffato.

I convocati

PORTIERI: Sergio Barlocco (2004); Leonardo Santer (2007); Michele Tommasi (2004).

DIFENSORI: Alberto Barison (1994); Edoardo Bernardi (2003); Daniel Cappelletti (1991); Riccardo Fini (2004); Sheriff Kassama (2004); Andrea Trainotti (1993); Davide Vitturini (1997).

CENTROCAMPISTI: Christian Aucelli (2002); Leonardo Di Cosmo (1998); Pasquale Giannotti (1999); Mattia Ronald Sangalli (2002); Armand Rada (1999); Sebastiano Uez (2005); Francesco Pio Vallarelli (2005).

ATTACCANTI: Emanuele Anastasia (1996); Samuel Di Carmine (1988); Francesco Disanto (1994); Alessandro Ghillani (2005); Tomi Petrovic (1999); Diego Peralta (1996).

Intervista

Qui l'intervista video integrale di Luca Tabbiani: