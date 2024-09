Di Carmine in pieno recupero riprende la Triestina: 1-1

Ci pensa ancora una volta Di Carmine, il Trento agguanta sull'1-1 la Triestina. Nella settima giornata di Serie C, andata in scena per la prima volta in stagione nel rinnovato stadio Briamasco, il Trento gioca una buona gara e raccoglie un punto meritato. Per gli ospiti a segno nella prima frazione Vertainen mentre per i gialloblù, nel recupero del secondo tempo, Di Carmine. Non solo calcio giocato perché, poco prima dell’inizio della gara, si è tenuta la cerimonia di inaugurazione del rinnovato Stadio Briamasco. Alla stessa hanno partecipato: il Presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, il Presidente del Consiglio Comunale di Trento, Paolo Piccoli, l’Assessore allo Sport del Comune di Trento, Salvatore Panetta, il Vicario del Questore di Trento, Andrea Vitalone, il Presidente del Trento, Mauro Giacca e il Direttore Operativo Luca Piazzi, il Presidente del Comitato Autonomo della Figc Trentina, Stefano Grassi, i vicepresidenti Lorenzo Rizzardi e Amedeo Zamboni e l’Ingegnere che ha curato il rinnovamento dello Stadio Briamasco, Emiliano Leoni. Si è trattato di un momento fortemente voluto dalla società gialloblù per celebrare la conclusione dei lavori di ammodernamento che hanno restituito alla collettività un impianto più bello e in grado di rafforzare lo spirito di appartenenza e il legame con il territorio.

La cronaca

Luca Tabbiani conferma il 4-3-3 con Tommasi a protezione dei pali e il quartetto difensivo formato da Frosinini, Trainotti, Cappelletti e Bernardi. In mezzo al campo agiscono Peralta, Rada e Aucelli mentre in attacco Anastasia, Di Carmine e Disanto. Il Trento parte subito forte e dopo appena due minuti di gioco si rende pericoloso con la bella punizione di Anastasia che viene deviata in angolo. Trascorrono appena sei minuti e i gialloblù ci provano anche con Di Carmine che trova però l’attenta risposta di Ross. All’11 si sblocca il match: Trainotti ferma Vertainen in area di rigore portando alla concessione del calcio di rigore. E dagli undici metri il finlandese non sbaglia, permettendo così alla Triestina di passare in vantaggio.

Alla mezz’ora si torna a far vedere in attacco il Trento con la punizione di Peralta. Cinque minuti più tardi sono invece gli ospiti ad attaccare con la conclusione di El Azrak che trova, però, l’ottima risposta di Tommasi. Nella ripresa è sempre il Trento a fare la partita e ad attaccare con costanza. Nei primi dieci minuti ci provano prima Anastasia e poi Frosinini ma in entrambe le circostanze la sfera termina alta sopra la traversa. All’ora di gioco arriva al tiro Bijleveld mentre dieci minuti più tardi Attys ma in entrambe le circostanze le conclusioni non sono precise. I gialloblù spingono ma sono ancora gli ospiti, in contropiede, ad andare vicini alla rete con El Azrak, fermato all’85’ da un intervento miracoloso di Tommasi. Il Trento prosegue nella propria offensiva e in pieno recupero arriva la meritatissima rete del pareggio grazie alla deviazione ravvicinata di Di Carmine, bravo a sfruttare al meglio l’ottimo angolo calciato da Disanto.

Trascorrono pochi istanti e il numero 13 gialloblù va a centimetri anche alla seconda rete personale. Dopo sei minuti di recupero Trento-Triestina termina sul risultato di 1-1. Gli aquilotti salgono così a quota dieci punti, al settimo posto in graduatoria in coabitazione con Alcione Milano e Atalanta U23. Il prossimo appuntamento per il Trento sarà sabato 5 ottobre alle ore 17.30 allo Stadio Tullio Saleri contro il Lumezzane, sfida valida per l’ottavo turno di campionato di Serie C.

Il tabellino

TRENTO – TRIESTINA 1-1 (0-1)

RETI: 11’pt Vertainen (rig), 46’st Di Carmine

TRENTO (4-3-3): Tommasi; Frosinini, Trainotti, Cappelletti, Bernardi (1’st Fini); Peralta (15’st Giannotti), Rada, Aucelli (35’st Petrovic); Anastasia (24’st Ghillani), Di Carmine, Disanto. A disposizione: Barlocco, Santer, Kassama, Vallarelli, Di Cosmo, Zanon, Uez. Allenatore: Luca Tabbiani

TRIESTINA (3-5-2): Roos; Moretti, Struna, Rizzo; Ballarini (35’pt Germano), Correia, Braima (1’st Voca), Vallocchia, Bijleveld; El Azrak (41’st Pavlev), Vertainen (19’st Attys). A disposizione: Borriello, Diakite, Vicario, Tonetto. Allenatore: Geppino Marino

ARBITRO: Lucio Felice di Angelillo di Nola

ASSISTENTI: Edoardo Maria Brunetti di Milano e Alessandro Cassano di Saronno

QUARTO UFFICIALE: Giorgio Bozzetto di Bergamo

NOTE: pomeriggio sereno, temperatura attorno ai 19°. Campo in ottime condizioni.

Ammoniti: 13’pt Di Carmine, 34’pt Braima, 8’st Peralta, 38’st Struna, 39’st Vallocchia. Recupero: 2’+6’. Totale spettatori: 1400 circa.

