Il Trento si prepara alla trasferta con la Clodiense

Neppure il tempo di festeggiare per la preziosa vittoria per 1-0 contro il Caldiero Terme che per il Trento è già tempo di scendere in campo. Domani pomeriggio alle ore 18.30, infatti, i gialloblù saranno impegnati nel sesto turno di Serie C Now contro l’Union Clodiense del tecnico Antonio Andreucci. La sfida si giocherà allo Stadio Mario Sandrini di Legnago. Al momento, in classifica, i gialloblù sono settimi con otto punti in coabitazione con il Lumezzane, mentre, i veneti sono dodicesimi con cinque punti assieme a Giana Erminio e Novara. Il tecnico del Trento Luca Tabbiani, per la partita in trasferta contro l’Union Clodiense, ha convocato 24 giocatori. Non saranno della gara Barison, Vitturini e Sangalli.

I CONVOCATI

PORTIERI: Sergio Barlocco (2004); Leonardo Santer (2007); Michele Tommasi (2004).

DIFENSORI: Edoardo Bernardi (2003); Daniel Cappelletti (1991); Ruggero Frosinini (2001); Riccardo Fini (2004); Sheriff Kassama (2004); Andrea Trainotti (1993); Davide Zanon (2005).

CENTROCAMPISTI: Christian Aucelli (2002); Leonardo Di Cosmo (1998); Pasquale Giannotti (1999); Danijel Puzic (2006); Armand Rada (1999); Davide Ruffato (2006); Sebastiano Uez (2005); Francesco Pio Vallarelli (2005).

ATTACCANTI: Emanuele Anastasia (1996); Samuel Di Carmine (1988); Francesco Disanto (1994); Alessandro Ghillani (2005); Tomi Petrovic (1999); Diego Peralta (1996).

L'INTERVISTA

Queste le dichiarazioni di Luca Tabbiani rilasciate alla vigilia della partita di campionato contro l’Union Clodiense: «In questi giorni abbiamo lavorato bene. È chiaro che, quando si gioca una gara infrasettimanale, si ha meno tempo a disposizione per preparare la sfida. Ma siamo però contenti di rigiocare subito perché questo ci consente di scendere in campo con ancora il morale alto. Il fatto di giocare un turno infrasettimanale mi permetterà di far ruotare la rosa. Non mi piace, però, parlare di turnover. Si tratta, infatti, di riuscire ad ottimizzare al meglio la rosa perché, per fare una prestazione ad alta intensità come vogliamo fare, è necessario avere la giusta gamba. Ci saranno, dunque, dei cambi ma è quello che stiamo facendo sin dall’inizio di questo campionato. Dobbiamo dimostrare di avere un’intera rosa di qualità. Per domani, recupereremo Giannotti che andrà in panchina, così come anche Di Cosmo che è venuto con noi già a Padova contro il Caldiero Terme. Non ci sarà, invece, Barison che ha avuto un problema al polpaccio. Oltre a lui neppure Sangalli e Vitturini. L’Union Clodiense è una squadra neopromossa ricca di entusiasmo e che si conosce a meraviglia perché ha confermato un bel gruppo di giocatori della passata stagione. Nell’ultima gara sono usciti sconfitti contro l’Arzignano Valchiampo e pertanto avranno tanta voglia di rivalsa. Noi, però, vogliamo allungare la nostra striscia di risultati positivi».