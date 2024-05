Bagarre salvezza per quattro: alle Fucine scontro bollente

A 90' dal termine del campionato di Promozione, rimangono da emettere due verdetti: la seconda classificata e la terza retrocessa. Per blindare la piazza d'onore che significa spareggio con il Brunico secondo nel girone altoatesino, match che per ora non mette in palio pass sicuri per l'Eccellenza (traguardo che per la vincente dello spareggio diventerà realtà in caso di impresa del Termeno nei playoff nazionali), l'Arco 1895 deve vincere in casa della già promossa Benacense 1905: proverà a mettere la freccia l'Aquila Trento (in casa con il Fiemme), mentre l'Alense (al Mutinelli con la Bassa Anaunia) può sperare solamente in un aggancio. In caso di arrivo a tre a quota 56 punti, la classifica avulsa taglierebbe fuori l'Aquila Trento. Formolo e Braito: con 3 punti Garibaldina e Calisio possono sigillare la salvezza (foto Alessandro Holneider)

A dir poco appassionante la corsa salvezza: già condannate Telve (di scena sul campo della Settaurense 1934) e Condinese (in casa con la Rotaliana), sono in quattro chiamate ad evitare la terzultima piazza che significa retrocessione in Prima Categoria. L'unica formazione che può giocare per due risultati su tre è il Sacco San Giorgio, ritrovatosi nella bagarre quasi a sorpresa: i roveretani attendono la Stivo in uno scontro diretto che gli arcensi devono vincere a tutti i costi per guadagnarsi almeno lo spareggio. Da seguire poi i match delle altre pericolanti Calisio (in casa con la Ravinense) e Garibaldina (sul campo del Nago Torbole), compagini che con tre punti sarebbero salve indipendentemente dagli altri risultati. In caso di arrivo a pari punti tra tre squadre (possibile solamente a quota 31 tra Stivo, Sacco San Giorgio e Calisio) i gialloblù del presidente Masssimo Baldessarini sarebbero salvi per il miglior rendimento negli scontri diretti, quindi mercoledì si ritroverebbero nello spareggio Sacco San Giorgio e Calisio.

Programma e terne arbitrali (domenica, ore 15.30)

ALENSE - BASSA ANAUNIA

Matteo Vintari di Bolzano

Alessandro Salerno di Bolzano

Hassan Ali di Bolzano

AQUILA TRENTO - FIEMME

Leonardo Porcelli di Trento

Giulio D'Alterio di Trento

Elena Biagi di Arco Riva

BENACENSE 1905 - ARCO 1895

Medi Danaj di Arco Riva

Marco Nasca di Trento

Giovanni Magli di Trento

CALISIO - RAVINENSE

Michele Armellini di Arco Riva

Gheorghi Gasparini di Trento

Salah Eddine Mouizina di Trento

CONDINESE - ROTALIANA

Alex Recchia di Trento

Lorenzo Carpentari di Trento

Alessia Marangio di Trento

NAGO TORBOLE - GARIBALDINA

Emanuele Volani di Rovereto

Lorenzo Santini di Arco Riva

Andrea Laddomada di Arco Riva

SACCO SAN GIORGIO - STIVO

Alessandro Lorenz di Trento

Simone Bonazza di Trento

Alessio Guerrieri di Trento

SETTAURENSE 1934 - TELVE

Samuele Benini di Arco Riva

Vitantonio Diviccaro di Trento

Gabriele Caresia di Trento

LA CLASSIFICA DI PROMOZIONE