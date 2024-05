Luca Piazzi è il nuovo Direttore Operativo del Trento. Il dirigente trentino si lega al Club sino al 30 giugno 2027. Piazzi ha sottoscritto un accordo sino al 30 giugno 2027. Piazzi assumerà il ruolo dal prossimo 1° giugno.

Nato a Bolzano il 30 ottobre 1964, è un dirigente sportivo con una lunga carriera alle spalle. Dopo una carriera da calciatore e allenatore tra le altre di Latemar, Mezzocorona e Bolzano, nel 2004 assume il ruolo di Direttore Sportivo del Mezzocorona, club con il quale vince un campionato di serie D e stacca il biglietto per la C2. Sempre con il Club trentino, la stagione successiva, arriva a conquistare una finale playoff per l’accesso alla C1. Nel 2010 si trasferisce al Südtirol dove conquista subito la promozione in C1 come Direttore Sportivo. Dopo otto stagioni consecutive in Serie C con gli altoatesini, nel 2017 passa al Parma per guidare il settore giovanile. Conclusa l’esperienza nel club ducale, nel 2022 si trasferisce alle Dolomiti Bellunesi dove riveste il ruolo di Direttore Generale.