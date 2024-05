I gol pesanti di Pellegrini, Loyola e Panizza

Si avvicina il tempo dei verdetti in Promozione: il podio evidenzia quindi gol importanti in chiave primato e salvezza di Benacense 1905 e Garibaldina, ma anche la doppietta di una "vecchia conoscenza" tornata a fare le fortune dell'Alense.

1. Michele Pellegrini (Benacense 1905)

Ci sono partite che se sbloccate immediatamente cambiano immediatamente la propria inerzia: è il caso del match di domenica al Grilli, dove la capolista ha sbloccato il risultato dopo appena 8 minuti grazie al centrocampista, per poi dilagare.

2. Joao Loyola (Alense)

Prima doppietta della "nuova carriera" in biancoceleste per il talentuoso brasiliano. E la truppa di Stefano Manica vola sempre più in alto, coltivando pure qualche rimpianto per un girone d'andata piuttosto anonimo.

3. Michele Panizza (Garibaldina)

Dopo diversi mesi sotto la linea di galleggiamento, i giallorossi si portano in una posizione di "virtuale salvezza" grazie anche al primo gol stagionale del difensore classe 2001. All'orizzonte ci sono ora due scontri diretti da non fallire.

IL QUADRO COMPLETO DELLA 26ª GIORNATA DI PROMOZIONE