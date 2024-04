A giugno torna il «Città di Trento», seguilo su questo sito

Rilanciato lo scorso da un nuovo comitato organizzatore, il «Torneo Città di Trento» vuole tornare a diventare un appuntamento fisso estivo irrinunciabile per il mondo del calcio locale. Due settimane estive, a cavallo fra giugno e luglio, durante le quali si scende in campo insieme e contro amici e fuori dal terreno di gioco si socializza e si trascorre del tempo in compagnia.

Nel 2024 questo evento, in programma dal 24 giugno al 6 luglio, vuole compiere un passo in avanti nella comunicazione, per questo è nata una collaborazione con il nostro portale, e nello specifico con il sito specializzato calcio.sportrentino.it grazie alla quale vi aggiorneremo su quanto accadrà sui campi e pubblicheremo i calendari, i risultati e le classifiche di giorno in giorno. Il progetto è quello di costruire nel tempo una vera e propria festa di fine stagione di tutto il calcio trentino, della quale le partite sono solo una delle proposte.

Per quanto concerne l’edizione 2024, vi rimandiamo alla pagina speciale per conoscere ogni dettaglio in merito al regolamento, alla formula e alle iscrizioni all’edizione 2024, in attesa di fornirvi nuove informazioni quando cominceremo ad entrare nel vivo dell’evento.