Ottenuta la salvezza, il Trento cerca i play off

Ottenuta la terza salvezza consecutiva e il record di punti in Serie C, il Trento vuole provare a centrare anche i suoi primi playoff. Per farlo, domani pomeriggio, dovrà cercare di ottenere punti preziosi contro il Vicenza. Per la formazione guidata da Francesco Baldini, in serie positiva da nove turni, arriva dunque un nuovo impegno in trasferta. Dopo la bella vittoria ottenuta una settimana fa contro la Pro Vercelli per 1-0, i gialloblù affronteranno infatti il L.R. Vicenza di Stefano Vecchi. Si giocherà domani alle ore 18:30 allo stadio Romeo Menti di Vicenza. Al momento, in classifica, i Gialloblù sono ottavi a quarantotto punti. Il Vicenza, invece, è terzo a sessantacinque punti. Non ci saranno Davide Vitturini, Armand Rada e i lungodegenti Sergiu Suciu e Leon Sipos.

I convocati

PORTIERI Daniele Di Giorgio (2005); Giacomo Pozzer (2001); Alessandro Russo (2001).

DIFENSORI Alberto Barison (1994); Daniel Cappelletti (1991); Luca Ferri (1991); Ruggero Frosinini (2001); Pol Garcia Tena (1995); Nosa Edward Obaretin (2003); Andrea Trainotti (1993); Giovanni Vaglica (2003).

CENTROCAMPISTI Tommaso Pietro Brevi (2002); Leonardo Di Cosmo (1998); Pasquale Giannotti (1999); Filippo Puletto (2004); Mattia Sangalli (2002).

ATTACCANTI Emanuele Anastasia (1996); Luigi Caccavo (2004); Jonathan Italeng Ngock (2001); Cristian Pasquato (1989); Antonio Satriano (2003); Luigi Spalluto (2001); Giovanni Terrani (1994).

Le dichiarazioni

Queste le dichiarazioni di Francesco Baldini rilasciate in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il L.R. Vicenza: «La settimana è andata bene. La squadra si è allenata molto in vista di questo delicato impegno in trasferta. Non c’è alcun sintomo di appagamento. Anzi, il gruppo ha una gran voglia di alzare ulteriormente l’asticella. Sono determinati e decisi. Ci siamo guadagnati la possibilità di giocare una grande partita, con la mente libera da pensieri, davanti ad una cornice di pubblico bella com’è quella del Menti di Vicenza. Loro sono una squadra forte ma non partiamo sconfitti. Hanno qualità nei singoli giocatori che sono in grado di creare delle giocate vincenti in ogni momento della partita ma, allo stesso tempo, anche i nostri giocatori sono capaci di farlo. Dopo aver centrato il record di punti in Lega Pro per questo Club, vogliamo ottenere anche i primi playoff. Sarà sicuramente una bella partita. Per la gara ci saranno tutti i giocatori tranne Rada, Vitturini e i lungodegenti Sipos e Suciu».