Il Trento contro la Pro Vercelli vuole i 3 punti

Il Trento, quando ormai mancano solamente 270 minuti al termine della regular season di Serie C Now 2023/24, vuole continuare a raccogliere punti preziosi per raggiungere il proprio obiettivo stagionale. Per la formazione guidata da Mister Baldini, in serie positiva da otto turni, arriva un nuovo impegno casalingo. Dopo il pareggio ottenuto una settimana fa contro la Giana Erminio per 0-0, i gialloblù affronteranno infatti la Pro Vercelli di Andrea Dossena. Si giocherà oggi alle ore 18:30 allo stadio Briamasco di Trento. Al momento, in classifica, i gialloblù sono decimi a quarantacinque punti. La Pro Vercelli, invece, è ottava a quarantasette punti. Non ci saranno Daniele Di Giorgio, Davide Vitturini e i lungodegenti Sergiu Suciu e Leon Sipos.

I convocati

PORTIERI Leonardo Santer (2007); Giacomo Pozzer (2001); Alessandro Russo (2001).

DIFENSORI Alberto Barison (1994); Daniel Cappelletti (1991); Luca Ferri (1991); Ruggero Frosinini (2001); Pol Garcia Tena (1995); Nosa Edward Obaretin (2003); Andrea Trainotti (1993); Giovanni Vaglica (2003).

CENTROCAMPISTI Tommaso Pietro Brevi (2002); Leonardo Di Cosmo (1998); Pasquale Giannotti (1999); Filippo Puletto (2004); Armand Rada (1999); Mattia Sangalli (2002).

ATTACCANTI Emanuele Anastasia (1996); Luigi Caccavo (2004); Jonathan Italeng Ngock (2001); Cristian Pasquato (1989); Antonio Satriano (2003); Luigi Spalluto (2001); Giovanni Terrani (1994).

Le dichiarazioni

Queste le dichiarazioni di Francesco Baldini rilasciate in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Pro Vercelli: «La settimana è andata bene. Abbiamo affrontato il primo caldo ma ci siamo abituati presto alle nuove temperature. In questi giorni abbiamo recuperato Luca Ferri, che è tornato ad allenarsi con l’intero gruppo. L'unico che, al momento, rimane ancora ai box è dunque Davide Vitturini. Ho rivisto la partita disputata contro la Giana Erminio, abbiamo avuto un indice di pericolosità alto. Peccato non essere riusciti a sfruttare al meglio le occasioni costruite. In questi giorni ho chiesto ai ragazzi di rimanere concentrati per tutta la durata dell’incontro. Dovremo partire carichi già dal primo minuto. La Pro Vercelli ha raccolto meno punti in trasferta ma non dobbiamo farci condizionare da questo dato. Hanno trovato la loro tranquillità e sicurezza in classifica. Non vanno assolutamente sottovalutati, anche perché davanti hanno due attaccanti molto pericolosi. Servirà massima concentrazione. Voglio tornare a vincere quanto prima. L'atteggiamento deve essere quello di una squadra che, già dal primo minuto, vuole fare bottino pieno. Non ho fatto calcoli per quanto concerne il numero di punti necessari per accedere ai playoff. Abbiamo tre partite importanti, due in casa e una fuori: dovremo cercare di vincerle tutte. Ottenere tre punti contro la Pro Vercelli rappresenterebbe un passo importante verso i playoff».