La capolista attende il Calisio, a Telve spareggio salvezza

Si gioca tutta di domenica la giornata numero 21 in Promozione. La battistrada Benacense 1905 attende l'indecifrabile Calisio, mentre l'inseguitrice Arco 1895 riceve la Bassa Anaunia. Giocano in casa pure Settaurense 1934 e Aquila Trento: gli storesi ospitano la Ravinense per uno scontro diretto d'alta quota, i rionali avranno a che fare con una Condinese affamatissima. Alberto Valentini e il Calisio proveranno a mettere i pali tra le ruote alla capolista Benacense

Intanto la rilanciata Alense proverà a prolungare la striscia nel match casalingo con il tranquillo Nago Torbole. La Rotaliana, dopo lo scivolone infrasettimanale, sarà di scena sul campo del Sacco San Giorgio, mentre il pimpante Fiemme si confronterà a Cavalese con l'inguaiata Stivo. Completa il programma il match che assegnerà i punti più pesanti: di fronte Telve (già 3 vittorie nel ritorno) e Garibaldina (penultima in classifica ma imbattuta da novembre).

Programma e terne arbitrali (domenica, ore 15)

ALENSE - NAGO TORBOLE

Andrea Scomparin di Trento

Gheorghi Gasparini di Trento

Luigi Giuseppe Acquaroli di Trento

AQUILA TRENTO - CONDINESE

Emanuele Marchi di Arco Riva

Giuseppe Lanotte di Trento

Salah Eddine Mouizina di Trento

ARCO 1895 - BASSA ANAUNIA

Emanuele Volani di Rovereto

Franck Dany Fouelefack Jezong di Rovereto

Giovanni Zomer di Rovereto

BENACENSE 1905 - CALISIO

Manuel Da Col di Bolzano

Jonathan Alexander Lanz di Bolzano

Angelo Gottardi di Bolzano

FIEMME - STIVO

Matteo Vintari di Bolzano

Hassan Ali di Bolzano

Thomas Lugo di Bolzano

SACCO SAN GIORGIO - ROTALIANA

Mattia Chemotti di Arco Riva

Lorenzo Santini di Arco Riva

Valeriano Giovannini di Rovereto

SETTAURENSE 1934 - RAVINENSE

Alessio Salladina di Trento

Lorenzo Carpentari di Trento

Vitantonio Diviccaro di Trento

TELVE - GARIBALDINA

Marco Claus di Trento

Daniel Ravanelli di Trento

Antonio Benvenuto di Trento

