Sabato al Druso arriva la Cremonese, la seconda della classe

È un match di cartello quello in programma domani sul terreno dello Stadio Druso di Bolzano alle ore 14 per l’FC Südtirol, che attende la visita dell'ambiziosa Cremonese, formazione che lo scorso anno militava in Serie A e che attualmente occupa il secondo posto in classifica a sei lunghezza dalla capolista Parma.

Superata la boa di metà girone di ritorno, il campionato di Serie BKT arriva alla 30ª giornata.

Il Südtirol, dopo lo stop subito sabato scorso sul terreno dello Spezia, torna di fronte al pubblico amico per incontrare una delle più autorevoli candidate alla promozione diretta nella massima serie. I grigiorossi di mister Giovanni Stroppa sono in striscia positiva da dieci giornate, ovvero dal 14 gennaio scorso, con un ruolino di marcia importante: sette vittorie e tre pareggi.

I biancorossi occupano il 13° posto in classifica, 35 punti in 29 gare, frutto di 9 vittorie e 8 pareggi, 12 gli stop, 36 gol realizzati e 39 subiti, di cui 18 punti in 14 gare interne: 5 vittorie, 3 pareggi e 6 stop con 16 reti segnate e 17 subite. Sono reduci dallo stop esterno per 2-1 subito sabato scorso in casa dello Spezia, dopo quattro risultati utili di fila (due vittorie e altrettanti pareggi). Assenti Pecorino (infortunato), Tait (squalificato per somma di ammonizioni), Kofler (influenzato).

I grigiorossi occupano, come ricordato, il secondo posto in classifica con 56 punti in 29 gare, frutto di 16 vittorie e 8 pareggi, 5 le sconfitte, 40 reti all’attivo e 19 al passivo, miglior rendimento assoluto fino ad oggi in trasferta con 30 punti conquistati in 14 gare: 9 successi, 3 pareggi e 2 stop con 20 reti segnate e 10 subite. Miglior difesa del campionato fino ad oggi. Nelle ultime 10 gare di campionato, la Cremonese è la formazione che ha collezionato più clean sheet (sei), ha subito meno reti reti (cinque) e l’unica rimasta imbattuta nel parziale (7V, 3N); in generale, la formazione grigiorossa non registra una striscia d’imbattibilità più lunga in Serie B dal periodo tra marzo 1991 e giugno 1991 (15 – cinque vittorie e 10 pareggi in quel caso).