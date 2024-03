Salvelli tris, Burlon uomo derby, Fiorini bis

La quinta di ritorno di Promozione si completerà solamente la settimana prossima con il recupero tra Garibaldina e Settaurense 1934, ma sono stati comunque tanti gli spunti "da podio" regalati dalla domenica.

1. Vittorio Salvelli (Telve)

Seconda tripletta nel giro di venti giorni per il centrocampista valsuganotto, a dir poco decisivo nel match salvezza sul campo della Stivo. I gialloverdi di Enrico Ferrai hanno cambiato marcia e domenica ricevono la Garibaldina per un'altra partita cruciale.

2. John Burlon (Aquila Trento)

Per la truppa del nuovo mister Massimiliano Ferrari la stracittadina in casa della Ravinense era una prova del nove per misurarsi le ambizioni da podio. La punta ha segnato la svolta della sfida, insaccando prima dell'intervallo il gol del vantaggio rionale.

3. Davide Fiorini (Alense)

Una doppietta e un assist, cosa chiedere di più? La vittoria nella tana del Calisio ha portato i biancocelesti, imbattuti nel nuovo anno, a ridosso del podio: la compagine di Stefano Manica si candida al ruolo di sorpresa assoluta del massimo campionato provinciale.

IL QUADRO COMPLETO DELLA 20ª GIORNATA DI PROMOZIONE