L'Arco passa a Mezzolombardo e torna a -8 dalla vetta

Nel recupero del match rinviato domenica per pioggia e vento, l'Arco 1895 ha espugnato il campo della Rotaliana riportandosi a 8 punti dalla Benacense 1905 capolista solitaria della Promozione.

I gialloblù sono partiti a tutta, passando in vantaggio dopo un minuto e mezzo con la botta dal limite di Marco Canali. Dopo un episodio dubbio su pallonetto di Tamoni, ecco il pareggio biancazzurro firmato su punizione da Denis Kurtaj. Nella ripresa, tra le proteste dei padroni di casa (l'assistente aveva alzato la bandierina, ma l'arbitro ha lasciato correre giudicando passivo il fuorigioco segnalato), il tocco per il definitivo 1 a 2 firmato dall'ex Albinoleffe Ivan Michelotti, in campo da pochi minuti.

