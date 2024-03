Colpaccio del Comano Fiavé a Lavis, San Paolo solo in vetta

Nuove sorprese in vetta all'Eccellenza: il San Paolo pareggia con il San Giorgio (botta e risposta tra Jacopo Pecoraro e Philipp Schwingshackl) e resta tutto solo al comando, visto che il Lavis viene sorpreso in casa dal brillante Comano Terme Fiavé (Mattia Poletti e Samir Ajdarovski rendono inutile la reazione rossoblù griffata da capitan Andrea Pancheri). Il Termeno frena nell'acquitrino di Levico Terme: bianconeri avanti grazie a un'autorete di Marco Bucci, i valsuganotti rimediano con Andrea Belcastro e vengono graziati dal capocannoniere Alex Pfitscher, che spara alto un rigore. Cala il poker in casa del Dro Cavedine la rilanciata Anaune Val di Non: ad Oltra apre le danze Francesco Pinamonti, poi Nicola Micheli e Federico Wegher chiudono la questione, con l'autogol di Stefano Scirè a completare il quadro nel finale. Samir Ajdarovski nella morsa lavisana (foto Martina Massetti)

Rinviato per impraticabilità del campo il confronto tra Rovereto e ViPo Trento (i collinari devono quindi recuperare due match, quello del Quercia e quello in casa del San Giorgio). In zona salvezza importantissimi successi di Parcines (ko lo spento Maia Alta), Naturno (di misura sul fanalino di coda Lana) e soprattutto Bozner (scontro diretto vinto sul campo dello Stegona).

IL QUADRO COMPLETO DELLA 22ª GIORNATA DI ECCELLENZA