Il Trento sfata il Briamasco. Virtus Verona battuta 2-1

Il Trento sfata il tabù Briamasco. I gialloblù tornano alla vittoria tra le mura amiche - mancava sul manto di gara trentino dal 17 dicembre, 4-1 al Vicenza - e si portano nella zona playoff. Il 2-1 rifilato alla Virtus Verona, grazie ai gran gol di Obaretin sul finire di prima frazione di gara e Brevi all’ultimo minuto di gara, regala ai trentini il quarto risultato utile filato. I ragazzi di Francesco Baldini fanno il pieno di fiducia e morale. In una settimana sono riusciti a raccogliere la bellezza di 7 punti in 3 gare. Unico neo il gol subito al 94’, con la formazione trentina vicina a mantenere la porta imbattuta per 4 partite consecutive. Lo score dell’allenatore con il Trento è da prime posizioni: in 6 partite i suoi hanno raccolto 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta.

La cronaca

Il Trento parte meglio, gioca bene e crea occasioni in serie. Aggressione sistematica in mezzo al campo che portano a ripartenza veloci e pericolose. Errore in uscita degli ospiti, Puletto calcia forte e centrale ignorando Italeng solo a centro area, Sheikh con l’auto della traversa salva i suoi. Poco dopo Italeng conclude sul primo palo e Sheikh para in due tempi. Al 20’ Vitturini, dagli sviluppi di un calcio di punizione, tocca appena la sfera che termina a lato di poco. La Virtus Verona cerca di rispondere con Cabianca di testa da azione d’angolo, con Russo ben posizionato e attento. All’ultima azione del primo tempo il Trento passa meritatamente in vantaggio.

Gran filtrante di Rada per Obaretin che si accentra con lo stop mancino e con un destro a giro mette la sfera sotto l’incrocio.

Secondo tempo a ritmi blandi. I ragazzi di Francesco Baldini puntano a controllare la gara. Senza offrire spazi agli ospiti. Veronesi che tengono in mano il pallino del gioco, ma non riescono mai a trovare l’affondo, con Russo inoperoso. Fino al 90’. Quando al primo dei cinque minuti di recupero Brevi realizza il raddoppio. Controllo del centrocampista classe 2002 e collo pieno di destro dai 25 metri che termina la propria corsa sotto la traversa. Nel finale gli ospiti hanno solo il tempo di dimezzare lo svantaggio. Al 94’ Zigoni trova lo spunto per battere Russo. Poco dopo veronesi che restano in dieci con l’espulsione di Mehic per somma d’ammonizioni. Il Trento vince nuovamente al Briamasco e si porta in piena corsa per i playoff.

Il tabellino

TRENTO-VIRTUS VERONA 2-1 (1-0)

RETI: 45’ pt Obaretin, 46’ st Brevi, 49’ st Zigoni

TRENTO (4-3-1-2): Russo; Vitturini, Cappelletti, Trainotti, Obaretin; Di Cosmo (7’ st Sangalli), Rada (15’ st Brevi), Giannotti; Puletto (15’ st Anastasia); Italeng (38’ st Satriano), Caccavo (38’ st Spalluto). Allenatore: Baldini

VIRTUS VERONA (3-5-2): Sibi; Mazzolo, Ruggero, Cabianca; Vesentini (44’ st Ronco), Begheldo (1’ st Mehic), Danti (41’ st Zigoni), Amadio, Manfrin (23’ st Ambrosi); Demirovic, Nalini (1’ st Menato). Allenatore: Fresco

ARBITRO: Baratta di Rossano

ASSISTENTI: Morotti di Bergamo e Mambelli di Cesena

IV UFFICIALE: Bruschi di Ferrara

NOTE: spettatori 1.000 circa. Ammoniti Begheldo, Cabianca, Giannotti, Amadio. Espulso Mehic al 50’ st per somma d’ammonizioni. Recupero: 0’+ 5’

(Credits Carmelo Ossanna - A.C. Trento 1921)