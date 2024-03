Tre match tutti trentini, per il Levico c'è il Termeno

Terzo impegno in una settimana per le sedici compagini di Eccellenza. Le due battistrada giocano tra le mura amiche, ma le avversarie non sono certo abbordabili, visto che entrambe sono al quinto posto: il Lavis attende il Comano Terme Fiavé reduce da quattro risultati utili filati, il San Paolo ospita il San Giorgio che tra l'altro deve recuperare un match. Tutto da seguire pure il confronto in zona podio tra Levico Terme e Termeno, mentre il Rovereto tenterà di rilanciarsi contro una ViPo Trento tentennante. Giuseppe Mallemace e il Lavis attendono il Comano Terme Fiavé

Intanto il Dro Cavedine proverà a giocarsi il fattore campo contro l'Anaune Val di Non, mentre in Alto Adige sarà scontro ad altissima tensione quello tra Stegona e Bozner. Occasione d'oro per il Naturno, di scena a Lana, mentre il Parcines chiederà strada al Maia Alta.

Programma e terne arbitrali (domenica, ore 15)

DRO CAVEDINE - ANAUNE VAL DI NON

Alessandro Lorenz di Trento

Tommaso Menolli di Rovereto

Giulio D'Alterio di Trento

LANA - NATURNO

Manuel Da Col di Bolzano

Hassan Ali di Bolzano

Markus Santa di Bolzano

LAVIS - COMANO TERME FIAVÉ

Tommaso Astorino di Bologna

Santo Accorso di Bolzano

Jonathan Alexander Lanz di Bolzano

LEVICO TERME - TERMENO

Alessandro Piccoli di Rovereto

Alessio Guerrieri di Trento

Lorenzo Santini di Arco Riva

PARCINES - MAIA ALTA

Rida Rouchdi di Bolzano

Flaviano Ticli di Merano

Dejvid Madzovski di Bolzano

ROVERETO - VIPO TRENTO

Marco Targhetta di Castelfranco Veneto

Gheorghi Gasparini di Trento

Linda De Carli di Rovereto

SAN PAOLO - SAN GIORGIO

Michele Armellini di Arco Riva

Lorenzo Carpentari di Trento

Danila D'Onofrio di Arco Riva

STEGONA - BOZNER

Ervin Kola di Merano

David Runer di Bolzano

Thomas Lugo di Bolzano

LA CLASSIFICA DI ECCELLENZA