Il Trento cerca continuità con la Virtus Verona

Il Trento, dopo aver centrato 3 vittorie consecutive fuori casa, vuole sfatare il tabù Briamasco. Gli aquilotti, ottenuta la vittoria contro l’Alessandria (0-1), il pareggio interno con la Pro Patria (0-0) e il successo in trasferta con la Pro Sesto (0-1), vogliono allungare la propria striscia di risultati consecutivi. Per farlo, domani pomeriggio, affronteranno in casa la Virtus Verona di Luigi Fresco. Il fischio di inizio dell’incontro in programma allo stadio Briamasco, è fissato per le ore 16.15 con le casse che apriranno alle 14.30. Al momento, in classifica, i gialloblù sono tredicesimi con trentotto punti in graduatoria. La Virtus Verona, invece, è dodicesima con trentanove punti. A livello statistico, si tratta del terzo confronto al “Briamasco”. Il bilancio è di un pareggio 1-1 nella C 2021/22 e di una vittoria ospite 2-0 nella C dell’anno scorso. Il tecnico degli aquilotti Francesco Baldini ha convocato 23 giocatori. Non ci saranno Pol Garcia Tena, Ruggero Frosinini e i lungodegenti Sergiu Suciu e Leon Sipos.

I convocati

PORTIERI Daniele Di Giorgio (2005); Giacomo Pozzer (2001); Alessandro Russo (2001).

DIFENSORI Alberto Barison (1994); Daniel Cappelletti (1991); Luca Ferri (1991); Nosa Edward Obaretin (2003); Andrea Trainotti (1993); Giovanni Vaglica (2003); Davide Vitturini (1997).

CENTROCAMPISTI Tommaso Pietro Brevi (2002); Leonardo Di Cosmo (1998); Pasquale Giannotti (1999); Filippo Puletto (2004); Armand Rada (1999); Mattia Sangalli (2002).

ATTACCANTI Emanuele Anastasia (1996); Luigi Caccavo (2004); Jonathan Italeng Ngock (2001); Cristian Pasquato (1989); Antonio Satriano (2003); Luigi Spalluto (2001); Giovanni Terrani (1994).

Le dichiarazioni

Queste le dichiarazioni di Francesco Baldini rilasciate alla vigilia della gara contro la Virtus Verona: «Avendo giocato pochi giorni fa, abbiamo avuto meno tempo per preparare questa partita. Ruggero Frosinini e Pol Garcia Tena non saranno disponibili. Tornerà, invece, Armand Rada. In queste settimane abbiamo analizzato la linea difensiva, cercando di alzarla. Il fatto che nelle ultime gare il Trento non abbia subito alcuna rete, non è merito solamente della difesa ma di tutta la squadra, compresi i centrocampisti e gli attaccanti. Stiamo curando tutti i dettagli che possono fare la differenza. Trainotti? Ha capito subito molto bene i concetti di gioco che intendo dare a questo gruppo. È un bravo ragazzo e che non sbaglia quasi mai in partita. Qualcuno dice che vincere aiuta a vincere, e noi vogliamo tornare a farlo anche in casa. In questo momento siamo a metà classifica. L’obiettivo è quello di raggiungere la salvezza, poi, una volta acquisita, sono convinto che potremo competere con chiunque. Fresco è un tecnico molto preparato e con grande esperienza. La Virtus Verona è una squadra che cerca di giocare e che lo fa anche in maniera aggressiva. Domani verranno qui vogliosi di conquistare altri punti e raggiungere al più presto la salvezza diretta. Dovremo essere bravi a rimanere attenti e concentrati per tutti i novanta minuti di gara. Sarà necessario superarli nella cattiveria che proporremo in campo».