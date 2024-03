Sabato c’è lo Spezia sulla strada dei biancorossi

Quindicesima trasferta per il Südtirol nel decimo turno del girone di ritorno del campionato di Serie BKT. La formazione di Federico Valente, reduce dal successo interno contro il Lecco, affrontano in trasferta la formazione dello Spezia, scesa dalla Serie A al termine dello scorso campionato. Si tratta di un’altra partita dall’elevato significato in un contesto di assoluta imprevedibilità, che rende il torneo cadetto emozionante, equilibrato e avvincente, come testimonia la classifica stessa particolarmente corta.

I “bianchi” liguri sono reduci dal pareggio conseguito domenica scorsa sul campo del Bari e attualmente occupano il terzultimo posto a quota 27, un punto dietro l’Ascoli e due dietro la Ternana. I biancorossi si trovano invece al decimo posto con 35 punti.

Calcio d’inizio alle ore 14 di sabato 9 marzo sul terreno dello Stadio Alberto Picco di La Spezia.

Il Südtirol è in serie positiva da quattro turni: 35 punti in 28 gare (decimo posto), frutto di 9 vittorie e 8 pareggi, 11 gli stop, 35 gol realizzati e 37 subiti di cui 17 punti nelle 14 gare esterne: 4 vittorie, 5 pareggi e 5 stop con 19 reti segnate e 20 subite; undicesimo rendimento assoluto fuori casa. I biancorossi provengono dal prezioso successo interno conseguito sabato scorso al “Druso” contro il Lecco.

Assenti lo squalificato Arrigoni (un turno per somma di ammonizioni), Rover (convocato dalla Primavera 2 per il primo test post infortunio) e Pecorino (infortunato).

I liguri hanno colto fin 27 punti: 5 vittorie e 12 pareggi, 11 gli stop, con 26 reti segnate e 41 subite, 18ª posizione, un punto dietro l’Ascoli e due dietro la Ternana, che occupano le posizioni playout. 18° posto anche nel rendimento interno con 12 punti in 13 gare: 2 vittorie, 6 pareggi, 5 sconfitte, 10 gol realizzati e 13 subiti. Sabato scorso, la formazione ligure ha colto un punto sul campo di Bari: 1-1 con vantaggio firmato da Mateju al 50’ e pareggio barese di Sibilli al 56’.