La "strana coppia" Lavis-San Paolo prende il largo

Nel turno infrasettimanale di Eccellenza prosegue la cavalcata della coppia di testa. Il Lavis parte a tutta anche contro il Parcines (gol immediato di Nicolas Santuari e raddoppio di Jacopo Amorth), limita i danni quando gli ospiti reagiscono (incornata vincente di Olaf Stark) e chiudono i conti con un piazzato di Matteo Trevisan. Il San Paolo sul campo dell'Anaune Val di Non si affida al solito Jacopo Pecoraro, che risolve la sfida dopo il botta e risposta tra Dennis Recla e Francesco Pinamonti. Perde ulteriore terreno il Termeno, al quale non basta la doppietta di David Toll perché il Dro Cavedine si dimostra particolarmente in forma sfiorando addirittura il colpaccio in trasferta con le firme di Martino Corradini e Guillermo Rizzi Rozada. Torna a vincere il Levico Terme, che con Adrian Carrascosa, Andrea Belcastro (doppietta) e Marco Bucci annichilisce a domicilio il Bozner. Jacopo Amorth ha firmato il raddoppio del Lavis

Si salva in extremis il Rovereto: il Naturno si conferma squadra in palla e va due volte in vantaggio con Matthias Bacher, ma le zebrette rispondono prima con Elia Deimichei, poi in pieno recupero con Patrick Vesco. Spartizione della posta anche tra Comano Terme Fiavé e ViPo Trento: i collinari la sbloccano con Matteo Pecoraro, i gialloneri rispondono con Christian Malfer. Completano il quadro i successi di San Giorgio (risultato tennistico al Lana) e Maia Alta (di misura sullo Stegona), con i lupi che quindi possono ambire alla rimonta avendo anche una partita in meno (il recupero casalingo con la ViPo Trento è in calendario per inizio aprile).

IL QUADRO COMPLETO DELLA 21ª GIORNATA DI ECCELLENZA