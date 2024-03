Rotaliana in anticipo, big match domenica a Riva del Garda

Parte con l'anticipo tra Nago Torbole e Rotaliana la quarta di ritorno di Promozione: i gardesani vogliono consolidare la propria posizione a debita distanza dalla zona calda, ma i biancazzurri di Mezzolombardo sono a -4 dal secondo posto e mercoledì recupereranno il match non giocato domenica scorsa. Mattia Dallapè e il Nago Torbole attendono la Rotaliana (foto Alessandro Holneider)

La gara di cartello si giocherà però domenica a Riva del Garda, dove la capolista Benacense 1905 riceverà la Ravinense, compagine che sogna di replicare il colpaccio dell'andata per riaprire del tutto la corsa al vertice. Intanto Arco 1895, Settaurense 1934 e Aquila Trento non possono mollare la presa: i gialloblù sono attesi dal Fiemme, mentre storesi e rionali giocheranno tra le mura amiche con le affamate Stivo e Garibaldina.

Mentre la tranquilla Alense riceve una Condinese obbligata a vincere per risalire dall'ultima posizione, in Valsugana e a Rovereto ci saranno in palio pesantissimi punti salvezza: il rilanciato Telve ospita la Bassa Anaunia del nuovo mister Luciano Gabrielli, mentre il Sacco San Giorgio proverà a scavalcare il Calisio.

Programma e terne arbitrali (domenica, ore 15)

ALENSE - CONDINESE

Fabio Pintarelli di Bolzano

Gianpiero Picca di Merano

Gabriele Masin di Bolzano

AQUILA TRENTO - GARIBALDINA

Lorenzo Cortese di Bolzano

Gianluca Testa di Merano

Thomas Lugo di Bolzano

BENACENSE 1905 - RAVINENSE

Emanuele Volani di Rovereto

Linda De Carli di Rovereto

Andrea Amistadi di Arco Riva

FIEMME - ARCO 1895

Leonardo Porcelli di Trento

Andrea Sartori di Trento

Vitantonio Diviccaro di Trento

NAGO TORBOLE ROTALIANA (sabato, ore 20.30)

Medi Danaj di Arco Riva

Andrea Laddomada di Arco Riva

Elena Biagi di Arco Riva

SACCO SAN GIORGIO - CALISIO

Alessandro Lorenz di Trento

Salah Eddine Mouizina di Trento

Danilo Coppola di Trento

SETTAURENSE 1934 - STIVO

Patrick Azzetti di Rovereto

Giovanni Zomer di Rovereto

Franck Dany Fouelefack Jezong di Rovereto

TELVE - BASSA ANAUNIA

Alessandro Zambon di Trento

Giulio D'Alterio di Trento

Giuseppe Lanotte di Trento

LA CLASSIFICA DI PROMOZIONE